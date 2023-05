Isola dei Famosi, Claudia Motta conferma rottura con Simone Rugiati: che ha detto

Dopo tanti rumor trapelati sulla faccenda, finalmente è arrivata la verità. La relazione tra Claudia Motta, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, e Simone Rugiati è giunta al termine. A confermare tutto, in maniera definitiva, è stata la diretta interessata.

Fino a questo momento si erano rincorse sul web notizie alquanto disparate e contraddittorie. Adesso, invece, si può dire con estrema chiarezza come stiano le cose. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Claudia Motta annuncia rottura con Simone Rugiati

Claudia Motta ha fatto parlare di sé più da fuori l’Isola dei Famosi che dall’interno e questo a causa della crisi con il fidanzato Simone Rugiati. Da quanto la giovane ha dovuto abbandonare il programma a seguito di un infortunio, hanno cominciato a trapelare sul suo conto tantissime voci. Tra di esse, quella che ha generato maggiore sgomento ha riguardato il presunto flirt con un attore molto famoso.

Si è ipotizzato che si trattasse di Giorgio Pasotti. Questo pettegolezzo, però, non è mai stato confermato in maniera ufficiale, anche perché l’attore è impegnato. Ad ogni modo, a rendere la situazione ancora più pepata è stato anche Simone, che non ha risparmiato stoccate alla giovane. Ad ogni modo, dopo tanti pettegolezzi sulla faccenda, finalmente è trapelata la verità. La diretta interessata ha confermato di non essere più fidanzata

L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi molto reticente

Nel corso di una recente intervista rilasciata al programma radiofonico Lo zoo di 105, Claudia Motta ha confermato di non essere più fidanzata con Simone Rugiati. Il conduttore ha provato ad incalzare l’ex concorrente del GF Vip con delle domande, ma è riuscito ad ottenere da lei solo poche informazioni. La giovane, infatti, si è semplicemente limitata a dire di essere tornata single.

Al momento, quindi, non sono trapelate informazioni in merito ai motivi che hanno portato lei e Simone ad interrompere la loro relazione. Nel frattempo, oggi è il compleanno dello chef e quest’ultimo pare abbia intenzione di trascorrere la giornata circondato dall’affetto dei suoi cari. Come si comporterà la sua ex? Ci sarà tra loro un riavvicinamento oppure la relazione è giunta categoricamente ad un punto di rottura definitivo? Al momento non ci è dato saperlo, quindi, non resta che attendere per vedere se ci saranno delle novità a riguardo.