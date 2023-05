Oroscopo 25 maggio 2023: Leone riflessivi, Acquario possibilisti

Le previsioni dell’oroscopo del 25 maggio vedono i nati sotto il segno del Toro in balia delle proprie emozioni. I Sagittario, invece, dovrebbero ascoltare il consiglio di una persona cara

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Nella vita amate la trasparenza. Siete contro tutte quelle persone e quelle situazioni poco limpide. Non amate essere messi al centro dell’attenzione, ma ci sono circostanze che lo richiedono.

Toro. Giornata molto insolita dal punto di vista delle emozioni. Di solito riuscite a tenerle a bada, tuttavia, ci sono delle circostanze nelle quali proprio fate fatica a “nascondervi”. Nel lavoro siete un po’ indecisi.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 25 maggio vi invitano ad essere più aperti in amore. Se nutrite un sentimento per qualcuno, non chiudetevi in voi stessi, ma allargatevi a nuovi orizzonti.

Cancro. In amore è tempo di essere risoluti. Non c’è bisogno di imporre necessariamente il vostro punto di vista alle persone che vi circondano, quindi, fatevi scivolare un po’ di più le cose addosso.

Leone. In questo momento siete particolarmente riflessivi. Non siete soliti prendere decisioni in maniera troppo frettolosa ma, particolarmente in questo periodo, siete in vena di essere cauti e fate bene.

Vergine.

Previsioni 25 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le stelle vi invitano a farvi un esame di coscienza. Se delle persone a voi care non si sono comportate esattamente nel migliore dei modi verso di voi, fatevi qualche domanda.

Scorpione. Tutti i nodi vengono al pettine, ci vuole solo tanta pazienza. In ambito professionale potreste apparire un po’ annoiati. C’è bisogno di una ventata di novità e freschezza.

Sagittario. Se siete molto indecisi su alcune decisioni da prendere, l’oroscopo del 25 maggio vi invita a fidarvi un po’ di più del consiglio di una persona a voi cara. Chiedere aiuto non è segno di debolezza.

Capricorno. Nel lavoro ci sono delle interessanti novità in arrivo. Buon momento per quanto riguarda la sfera professionale, ma è necessario impegnarsi tanto e non arrendersi mai, neppure dinanzi gli ostacoli più difficili.

Acquario. Ci sono delle ottime possibilità per emergere e per dimostrare alle persone che vi circondano le vostre attitudini e peculiarità soprattutto dal punto di vista professionale. Insistete e conquisterete.

Pesci. Ottimo momento per cimentarvi in nuovi progetti. Nella vita è necessario essere sempre stimolati, altrimenti si corre il rischio di incappare nel vortice dell’abitudine e non va bene.