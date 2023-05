Grande Fratello Vip anticipazioni: nel cast arriva un frate?

La macchina del GF Vip è già in movimento nonostante manchino molti mesi ancora per il ritorno di Signorini e il suo reality. Stando alle anticipazioni però Alfonso pare abbia già deciso chi varcherà la porta rossa a settembre… Il primo concorrente sarebbe un frate.

Anticipazioni GF Vip: nel cast arriva un frate?

Si tratta di Fra Alfredo, un frate che ha deciso di scrivere una lettera ad Alfonso Signorini nell’ultimo numero di Chi Magazine. Nella carta in questione, l’uomo ha fatto una richiesta precisa: poter partecipare alla prossima edizione del GF Vip. Come raccontato da lui stesso, Fra Alfredo segue assiduamente il reality.

Ad esempio, nella scorda edizione ha tifato per Edoardo Tavassi ed Antonino Spinalbese. Inoltre, non si perde una puntata anche de l’Isola dei Famosi e, vedendo l’ex Suor Cristina approdare come naufraga in Honduras, ha pensato: perché non portare un frate dentro la Casa del GF Vip?

L’intento di Fra Alfredo è quello di divulgare un messaggio importante per il gran numero di giovani che segue il Grande Fratello Vip. Inoltre, l’ultimo ha fatto sapere che nel corso della sua esistenza ha dovuto superare molte difficoltà. Dall’infanzia turbolenta, al brutto rapporto con il padre fino ad un tumore e un infarto. Nonostante questo, ha sempre trovato la forza di rialzarsi e di dire “sono grato alla vita!”.

Chi è Fra Alfredo?

Chi è esattamente Fra Alfredo? A quanto pare la vocazione è arrivata molto tardi. Il suo intento era quello di cercare di dare un senso ad una vita da lui definita “vuota”, dedicandosi ad aiutare il prossimo.

Ma, Alfredo non è una persona calma, anzi ha sempre voglia di fare mille cose, è diretto e tenace. Diciamo che per il GF Vip sarebbe un ottimo concorrente. Ora però resta da capire se Signorini davvero lo potrebbe chiamare.