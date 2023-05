Barbara D’Urso in Rai? Parla un collega: ecco cosa potrebbe fare

Sono settimane, ormai, in cui non si fa altro che parlare della possibilità che Barbara D’Urso possa tornare in Rai. La conduttrice sembra non essere intenzionata a rinnovare il contratto con Mediaset, pertanto, in molti si stanno domandando dove potrebbe andare a finire.

Sulla faccenda è intervenuto anche un famoso conduttore della rete di stato. La persona in questione è Fiorello, il quale ha rilasciato un’intervista su Vanity Fair in cui ha fatto delle considerazioni molto interessanti.

Fiorello commenta il possibile ritorno in Rai di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso è davvero pronta a sbarcare i Rai? Al momento non c’è stata nessuna conferma o smentita di queste insinuazioni. Tuttavia, c’è da dire che in molti stanno parlando di questa faccenda e stanno avanzando delle ipotesi in merito a quelle che potrebbero essere le sorti della presentatrice. Sulla faccenda è intervenuto anche Rosario Fiorello. Il presentatore di Viva Rai 2! ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato di questa ipotesi.

A tal riguardo, lo showman ha asserito che Barbara potrebbe essere perfetta per alcuni programmi Rai. Nel dettaglio, ha deciso anche di consigliare alla rete alcune proposte. Secondo il suo punto di vista, infatti, la D’Urso potrebbe condurre Linea Verde, o magari Linea Bianca. Il presentatore, poi, non ha potuto fare a meno di lasciarsi sfuggire una battuta. In particolar modo, infatti, ha detto che sarebbe più indicato il secondo programma, che si svolge sulle montagne in quanto sulla neve c’è più luce e la collega potrebbe apprezzare di più.

Quale sarà il futuro di Viva Rai 2!?

La battuta di Fiorello sull’ipotetico futuro di Barbara D’Urso in Rai ha generato molta ilarità. Adesso, però, resta da capire se, effettivamente, ci siano le basi per decretare un ritorno ufficiale in tale azienda da parte di Lady Cologno. Per adesso nessuno si è sbilanciato, ma pare proprio che la donna non resterà ancora per molto nell’azienda del Biscione. Ad ogni modo, tornando a Fiorello, il conduttore ha fatto altre confessioni.

In molti si stanno domandando anche quali saranno le sorti della sua trasmissione. Tra due settimane, infatti, Viva Rai 2! chiuderà i battenti per la consueta pausa estiva. Il format, dunque, sarà rinnovato anche per il prossimo anno? Fiorello ha ammesso che tutti intorno a lui vorrebbero che questo accadesse. Anche l’AD Rai è sembrato piuttosto propenso. Lui, però, per indole non ama ripetersi, quindi, è ancora tutto da vedere.