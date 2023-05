Uomini e donne, confermato trono Vip: la tronista sarebbe un ex gieffina

Nonostante Maria De Filippi sia in vacanza avrebbe già indicato le novità della prossima edizione di Uomini e Donne. A quanto pare il trono vip debutterà nella seconda parte della stagione, ma come componente aggiuntiva degli altri due troni tradizionali.

Ci sarà una tronista già nota al mondo dello spettacolo e una schiera di corteggiatori. In queste ore è spuntato il nome della possibile candidata al trono, la quale arriva direttamente dalla settima edizione del Grande Fratello Vip.

Uomini e donne anticipazioni: arriva davvero il trono Vip?

Già negli scorsi anni si è parlato della possibilità di vedere Vip a Uomini e Donne, ma alla fine tale scelta è sempre stata scartata per un motivo o per un altro. Tuttavia, la prossima stagione del dating show sarebbe pronta ad aprire le porte al trono dedicato ai personaggi famosi.

Ovviamente Maria De Filippi, non ha intenzione di trasformare il suo programma ma di aggiungere semplicemente agli altri troni comuni uno Vip. Il motivo non riguarda solo i costi che sicuramente sarebbero più elevati ma tale decisione riguarderebbe anche il fatto di non far diventare il programma troppo monotono. Ecco quindi, come detto in precedenza, che il trono vip potrebbe aggiungersi agli altri due già presenti verso la seconda parte della stagione, dunque tra il mese di marzo e aprile.

Anticipazioni: spunta il primo nome Vip

In passato si era già parlato della possibilità di avere un trono Vip. Infatti oltre a tale indiscrezioni era trapelato anche il nome di Pamela Prati, Valeria Marini e Antonio Zequila. Insomma nomi alquanto datati che avevano scatenato subito qualche perplessità. Tuttavia, non sarà questo l’obiettivo di Maria De Filippi in quanto in realtà darà spazio ad un altro tipo di personaggi.

Ed ecco che spunta la prima probabile tronista vip. Almeno come riportano alcuni siti di gossip pare che a seder sulla famosa poltrona rossa potrebbe arrivare Ginevra Lamborghini…