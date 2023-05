Un posto al sole anticipazioni: tra Lara e Ida c’è un intermediario, chi si è reso complice di tale follia?

Lara Martinelli è arrivata ad Un posto al sole con tanti colpi di scena. Eppure la donna, ad un passo dal traguardo che si era prefissata, potrebbe vedersi tutto a monte. Aver letteralmente acquistato un bambino per avvicinarsi a Roberto ed eliminare Marina potrebbe non essere stata un’idea così geniale.

Il ritorno di Ida, la vera madre di Tommaso, rappresenterà per Lara un vero e proprio colpo. Tutti i suoi piani vacilleranno e il castello di bugie messo in piedi sarà destinato a seppellirla. Ma quale sarà il suo destino?

Anticipazioni Un posto al sole: quale sarà il destino di Lara

Purtroppo quello che ha combinato Lara per provare ad avvicinarsi a Roberto è vera follia. La Martinelli non solo ha sottratto con l’inganno del denaro un piccolo alla sua mamma ma per far avvicinare l’ex compagno a lei ha provato anche ad avvelenarlo, procurandogli dei malesseri inutili.

Un piano diabolico che ha anche scatenato il pubblico a casa, in quanto in tanti si sono chiesti se è stato davvero giusto far vedere delle scene proprio sul piccolo Tommaso. Ad ogni modo, adesso stiamo vedendo quanto la vera madre di Tommy sia disposto a rivolerlo.

Ida si è pentita del suo gesto e ora vuole riavere il suo bambino! Ma in tutto ciò quello che il pubblico da casa si chiede è chi possa averla aiutata nella compravendita. E’ possibile che dietro tutto ci sia un medico molto conosciuto?

Anticipazioni: Come potrebbe finire questa storia

Intanto, che per Lara Martinelli sarà la fine una volta che il suo piano verrà scoperto non vi sono dubbi. I guai saranno all’ordine del giorno così come le conseguenze da pagare, sia a livello personale che legale. Ma cosa potrebbe realmente accadere? Le possibilità su come si chiuderà questa storia sono diverse.

Uno è possibile che Ida stanca di tutto possa rapire suo figlio, ma è anche probabile che la stessa Lara vedendosi messa alle strette possa raccontare tutto a Roberto. Inoltre, non è nemmeno da escludere che Ida possa allearsi con Marina in modo da distruggere completamente la Martinelli. Insomma, per adesso è ancora tutto da vedere.