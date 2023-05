Isola dei Famosi, Corinne Clery ubriaca? I naufraghi restano senza parole: che succede

Nel daytime del 24 maggio dell’Isola dei Famosi c’è stato un episodio davvero esilarante che ha riguardato Corinne Clery. Nello specifico, la donna ha cominciato a comportarsi in un modo piuttosto bizzarro nei riguardi dei suoi compagni d’avventura.

Tutti sono rimasti senza parole, al punto da ipotizzare che la naufraga avesse bevuto. Dietro il suo comportamento bizzarro, però, si cela una motivazione ben precisa. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Corinne Clery contro tutti all’Isola dei Famosi

Corinne Clery ha avuto delle discussioni con alcuni naufraghi dell’Isola dei Famosi. Da quando sono state eliminate le tribù, tutti giocano da soli e insieme agli altri, non esistono più fazioni. I concorrenti, allora, hanno deciso di lavorare insieme per rendere la nuova isola più ospitale. A tal riguardo, hanno pensato di costruire una capanna in cui ripararsi tutti in caso di pioggia.

Per farlo, però, sarebbe servito il telo su cui sita dormendo da oltre cinque settimane Corinne. La donna non ha voluto sentire ragioni e si è rifiutata di cedere quell’attrezzo in quanto fosse il suo unico strumento per proteggersi dall’umidità. Dopo questa discussione piuttosto accesa, però, la donna ha chiesto a tutti i naufraghi di raggiungerla in quanto avrebbe dovuto parlare a tutti.

L’attrice viene messa alla prova: cosa è successo

La tribù di naufraghi dell’Isola d ei Famosi, dunque, si è radunata attorno a Corinne Clery per scoprire cosa avesse da dire. La donna, però, ha inaspettatamente cominciato a cantare e ballare abbracciando tutti i concorrenti. I presenti sono rimasti sconvolti dal suo modo di fare, al punto da chiedersi che cosa stesse succedendo e se avesse bevuto. Al termine della performance i concorrenti le hanno fatto un applauso e in quel momentosi è scoperta la verità.

Corinne stava svolgendo una prova assegnatale dagli autori. Se fosse riuscita ad ottenere un applauso dai presenti, infatti, avrebbe ricevuto un premio. Dato che è riuscita nel suo intento, la donna ha aperto la scatola misteriosa e, al suo interno, ha trovato la tintura per i capelli. Le naufraghe, chiaramente, sono state felicissime. Per quanto riguarda Helena Prestes, invece, la giovane ha avuto un crollo. Nikita Pelizon è andata via e la concorrente è scoppiata in lacrime. Sarà bastata la forza trasmessa da Nikita per sollevarle il morale?