Paolo Noise è stato in terapia intensiva: il racconto spiazzante e la verità sul malore

A distanza di poche ore dall’abbandono dall’Honduras ecco cosa ha dichiarato Paolo Noise

Paolo Noise ha recentemente sconvolto il pubblico con le sue rivelazioni sul motivo del suo improvviso ritiro dall’Isola dei famosi 2023 , svelato durante il coso di un’intervista con il suo programma radiofonico, Lo Zoo di 105.

Il naufrago ha condiviso dettagli sorprendenti sui motivi che lo hanno costretto ad abbandonare l’Honduras e sebbene non lo abbia rivelato esplicitamente, le sue parole hanno alimentato ipotesi che indicano un possibile infarto come causa del suo abbandono.

Paolo Noise finalmente tutta la verità sul malore all’isola dei famosi

La decisione di abbandonare l’isola come ha fatto sapere lo stesso Paolo è stata decisa di più dalla produzione che da lui. I medici dopo tutti i dovuti controlli gli hanno fatto sapere che sarebbe stato meglio tornare a casa e stare sotto osservazione. I

n secondo momento è stato poi il naufrago in diretta a dire di lasciare il programma senza però entrare nei dettagli. In tanti a casa si sono chiesti cosa sia accaduto, dato che si è parlato di motivi gravi… Oggi finalmente tutta la verità. Paolo Noise ha preso la parola durante il suo programma radiofonico, Lo Zoo di 105, per raccontare nel dettaglio i motivi che lo hanno costretto ad abbandonare.

“Ecco quello che è successo in quella notte da Apocalypse Now: ringrazio l’equipe medica di salvataggio, gli elicotteristi, la gente con gli scafi, anche gli honduregni che vivono lì. Sono stati tutti quanti eccezionali, di una comprensione umana … In breve ho avuto un picco pressorio molto importante – 160 su 110 – dovuto alla disidratazione e poi compensato.

Ero sdraiato su una spiaggia al buio di notte, lontano 40 minuti di barca dal primo centro medico, sono venuti immediatamente a prendermi. Mi hanno stabilizzato, poi è arrivato l’elicottero di notte. Mi hanno portato prima in un centro medico e poi in ospedale in terapia intensiva. Appena arrivo a Milano dovrò fare un tagliando che è già stato prenotato”, ha dichiarato il naufrago.