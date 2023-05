Alessandro Basciano tatuaggio dedicato alla figlia, ma c’è un errore: la gaffe (FOTO)

Alessandro Basciano ha deciso di compiere un gesto d’amore per sua figlia, imprimendo il suo nome sulla sua pelle mediante un tatuaggio. Il giovane ha mostrato con fierezza e soddisfazione il lavoro completo, ma un dettaglio non è passato inosservato.

Alcuni utenti del web, infatti, hanno notato un errore alquanto palese che fosse presente nella scritta del nome in questione. Ricordiamo che la piccola si chiama Celine Blue. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Alessandro decide di fare un tatuaggio per sua figlia

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si stanno godendo la loro vita da neo genitori. In realtà, per il ragazzo non si tratta del primo figlio, in quanto ne ha già uno avuto con un0altra donna. Ad ogni modo, stavolta è arrivata una femminuccia e, a quanto pare, sta già facendo impazzire i due genitori. Per rendere indelebile l’amore che Alessandro Basciano nutre per sua figlia, ha deciso di fare un tatuaggio.

In particolare, il ragazzo ha scelto di tatuare sulla sua pelle il nome della bambina. Al di sopra della scritta, poi, è presente una corona, la quale va a dimostrare come, in effetti, la piccola Celine Blue sia già diventata la regina di mamma e papà. Ad ogni modo, Alessandro ha sfoggiato con fierezza il nuovo tatuaggio, tralasciando un particolare interessante. Il nome della bambina, infatti, pare sia stato scritto in maniera errata.

L’errore di Basciano e la reazione del web

Guardando attentamente il tatuaggio che Alessandro Basciano ha deciso di fare per sua figlia, si nota subito che il secondo nome della bambina non è scritto bene. Celine è scritto correttamente, con tanto di accento alla francese. Per quanto riguarda Blue, invece, esso è scritto in maniera errata. In particolar modo, infatti, la B di Blue è scritta con la lettera minuscola.

La grammatica italiana, però, prevedere che, nel caso in cui una persona abbia due o più nomi, tutti vengano scritti con la lettera maiuscola. Questo errore è stato subito notato dai fan della coppia, i quali non hanno potuto fare a meno di porre l’accento sulla questione. Al momento, però, non si sa se Alessandro fosse cosciente di questo errore oppure no. Per adesso non c’è stato nessun intervento a riguardo, pertanto, non resta che attendere per vedere se i due daranno una spiegazione.