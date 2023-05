Cominciati i casting del GF Vip 8, si torna alle origini: ecco la decisione di Pier Silvio

In questo periodo si stanno svolgendo i primi casting del GF Vip 8 e stanno trapelando le prime indiscrezioni a riguardo. In particolare, l’influencer Alessandro Rosica ha detto di essere venuto a conoscenza di informazioni molto interessanti.

Come tutti sapranno, Pier Silvio Berlusconi ha imposto un drastico cambio di rotta nella trasmissione, per contrastare l’eccessivo trash a cui si è dato luogo nella scorsa edizione. Ebbene, vediamo nel dettaglio quello che pare succederà.

Spoiler sui casting del GF Vip 8: ecco cosa è emerso

I casting del GF Vip 8 rivelano che il reality show condotto da Alfonso Signorini si appresta a vivere una fase di grande cambiamento. La modifica sostanziale che pare potrebbe essere apportata riguarda i concorrenti. Contrariamente a come eravamo abituati, infatti, il programma potrebbe tornare alle origini, rinunciando alla versione vip e tornando a quella nip, ovvero, con personaggi non famosi.

Una volta trapelata questa notizia, in molti hanno cominciato a dire che, effettivamente, anche negli anni scorsi di personaggi davvero famosi ce n’erano pochi. Stavolta, però, stando a quanto rivelato da Rosica, le persone che entreranno in casa dovrebbero essere persone comuni al 100%, le quali saranno selezionate secondo criteri meritocratici e che non avranno alcun tipo di raccomandazione o “intrallazzo”.

Il motivo della scelta di Pier Silvio Berlusconi

Ad ogni modo, c’è da dire che la notizia diramata dall’influencer in merito ai casting che si stanno tenendo sul GF Vip 8 restano delle indiscrezioni. Alfonso Signorini non ha ancora confermato queste voci. Il conduttore si è solo limitato a rispondere alla domanda di un lettore di Chi, il quale ha chiesto al direttore se fosse propenso a prendere in considerazione l’ipotesi di introdurre un prete all’interno del reality show.

Alfonso è sembrato piuttosto propenso ad accogliere questa ipotesi. Pertanto, è probabile che dopo l’ex Suor Cristina, vedremo anche un prete in un altro reality show di Canale 5. La scelta di stravolgere il cast sarebbe sopraggiunta da Pier Silvio Berlusconi. Quest’ultimo sta facendo di tutto per rendere il programma più “guardabile” e meno trash possibile. Pertanto, persone comuni potrebbero rappresentare la svolta giusta da apportare. Il pubblico, intanto, si è espresso decisamente a favore di questa modifica. La maggior parte degli utenti del web, infatti, sembra entusiasta di vedere il programma ritornare alle origini, a quando era condotto da Barbara D’Urso. Non resta che attendere per vedere se andrà davvero così.