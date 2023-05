Al Bano Carrisi contro Damiano dei Maneskin: affondo epico

Domenica scorsa Damiano dei Maneskin ha festeggiato la fine del tour internazionale (in realtà mancano gli stadi a Roma e a Milano a luglio) pubblicando una foto su Instagram in cui fuma: “Il tour è finito e starò tutto il giorno a fumare senza nulla addosso“. Molti fan hanno apprezzato lo scatto, ma c’è anche chi ha mosso qualche critica e tra questi c’è Al Bano Carrisi.

Uno scatto quello di Damiano che ha diviso molto i fan. In particolar modo a scontrarsi contro il giovane artista, l cantante di Cellino San Marco. Su Adnkronos Carrisi ha spiegato il motivo per cui non condivide affatto questo genere di cose, lanciando tra l’altro un vero appello ai giovani. “Fare proselitismo della cannabis non mi sembra una buona idea. Dare esempi di distruzione non è il massimo.

Al Bano Carrisi bacchetta Damiano: “Non è una buona idea fare proselitismo delle canne”.

La droga equivale a distruzione e vale anche per lo spinello. Ognuno della sua vita può fare quello che vuole però è un peccato, soprattutto se sei un personaggio pubblico perché invogli chi ancora è inesperto a fare uso di cannabis.

Al Bano ha fatto sapere di essere contro la droga sottolineando di aver avuto delle problematiche serie proprio sulla sua persona. “Ho pagato un prezzo salatissimo per aver sempre detto di essere contro la marijuana ma non cambio idea perché purtroppo so di cosa si tratta, l’ho vissuto sulla mia pelle“.

Tutto riporta alla rottura con Romina Power

Al Bano proprio pochi giorni fa ha specificato il motivo per cui è contro ogni tipo di droga. A distanza di anni dalla fine della sua storia con Romina, ha rivelato che uno dei principali motivi che lo hanno portato a dire addio alla ex è stato proprio la marjuana. La Power ne faceva uso e anche prima che Ylenia sparisse.

Al Bano ha fatto sapere che quando la ex moglie faceva uso di questi stupefacenti era un’altra persone e quando finiva l’effetto tornava ad essere triste e a piangere…