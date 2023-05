Maria De Filippi cambia ruolo in Mediaset? Ecco cosa potrebbe fare

Maria De Filippi è uno dei capisaldi principali di Mediaset. Pier Silvio Berlusconi non potrebbe certamente immaginare di continuare a fare regolarmente televisione senza di lei. La maggior parte dei programmi, infatti, sono stati ideati proprio da Queen Mery e continuano a regalare enorme successo alla rete.

Ad ogni modo, in questo periodo pare stia girando una voce molto interessante dentro i corridoi dell’azienda del Biscione. Sembrerebbe che l’amministratore delegato della rete abbia intenzione di modificare il ruolo della De Filippi, vediamo in che modo.

Ecco cosa potrebbe diventare Maria De Filippi in Mediaset

Stando a quanto emerso da alcune voci di corridoio interne a Mediaset, e a quanto confermato anche sul settimanale Nuovo Tv, sembra che Maria De Filippi stia per vivere dei cambiamenti lavorativi. Dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo, la donna è piombata in un momento di sconforto. Malgrado questo, però, è riuscita a portare a termine il suo lavoro in maniera egregia ed estremamente soddisfacente per l’azienda.

A tal riguardo, dunque, pare che Pier Silvio Berlusconi abbia intenzione di modificare il ruolo della donna all’interno dell’azienda. Maria potrebbe diventare manager, capo d’azienda. Ricordiamo che la donna già detiene il 50% delle quote della Fascino, che è l’azienda ideatrice di molti programmi di grande successo per la rete. Adesso, però, potrebbe esserci un ulteriore avanzamento per lei.

Che ne sarà dei suoi programmi?

Nel caso in cui Maria De Filippi dovesse davvero cambiare ruolo in Mediaset, resta da capire come si comporterà nelle sue trasmissioni. Continuerà a rimanere alla guida dei programmi come Uomini e Donne, Amici, Tu Si Que Vales, C’è Posta per te e altri? Al momento non ci sono aggiornamenti a riguardo, tuttavia, sembra che Pier Silvio non abbia nessuna intenzione di cambiare la situazione in tal senso.

La De Filippi è una garanzia, è uno dei volti principali dell’azienda, pertanto, è impensabile immaginare i suoi programmi senza di lei alla sua guida. Ricordiamo, inoltre, che a breve ripartirà Temptation Island, uno dei programmi di cui Maria è ideatrice ma non conduttrice. In questo periodo sono iniziate le riprese, pertanto, è probabile anche che a breve inizieranno a trapelare delle indiscrezioni. Non resta che attendere, dunque, per vedere se anche il ritorno del reality show incentrato sulle tentazioni darà i suoi frutti e soddisferà le esigenze aziendali