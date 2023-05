Terra Amara anticipazioni al 4 maggio 2023: Zuleja commette un gesto estremo

Continua con grande successo la serie televisiva Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere Demir, ancora sotto shock, continua a compiere gesti folli e disperati.

Intanto, resta un mistero che cosa sia realmente accaduto Zuleyha: è stata uccisa oppure è sopravvissuta all’ira del marito? Nel caos generale, invece, Adnan ed Uzum spariscono nel nulla. Hunkar e Saniye tra tutti sono in preda al panico.

Terra Amara anticipazioni: Zuleja cacciata fuori da Yilmaz

Le anticipazioni di Terra Amara ci fanno sapere che per Zuleja le cose si metteranno malissimo. La giovane portata nel bosco da suo marito sembra sia sparita nel nulla. D’altronde Demir ha sparato e nessuno sa se veramente abbia ucciso la moglie. Durante le ricerche di Adnan ed Uzum, intanto, si riaccendono i vecchi rancori tra Demir e Yilmaz.

Finalmente però alla tenuta si festeggia il ritrovamento dei due bambini. Zuleyha, dopo aver trascorso la notte nei boschi priva di sensi e con una brutta ferita alla testa, dolorante e sanguinante fa ritorno a casa ma Demir la caccia fuori. Lo Yaman non l’accoglie e le impedisce di vedere i suoi bambini.

Anticipazioni al 4 maggio 2023: Zuleja prova a darsi fuoco in piazza

Nel corso dei prossimi episodi, vedremo Zuleja soffrire e vagare come una disperata per il paese. Prima viene accolta da Sermin in casa sua, poi da Huriye alle baracche. Lo Yaman, però, pretende che non le offrano ospitalità, a meno che non vogliano che la sua ira si abbatta anche su di loro. Hunkar in pensa per la nuora le fa vedere i bambini, ma Demir la scopre.

Mujgan è pronta a fuggire in America con il figlioletto, Kerem Ali, tanto da arrivare ad eludere Yilmaz, che la sta cercando disperatamente. Intanto, Hatip apprende con una certa preoccupazione che il caso Cengaver non è ancora stato chiuso; così, l’imprenditore commissiona ai suoi tirapiedi un misterioso furto di cavalli.

Zuleja disperata per quello che sta vivendo commette un gesto estremo, prova a darsi fuoco davanti tutti in piazza. Fortunatamente, arriva Fekeli che evita il peggio salvandole la vita. il padrino di Yilmaz la invita a casa sua e appena Demir lo viene a sapere corre a casa del suo nemico per riprendersi sua moglie.