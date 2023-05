Amici 2023: Maria de Filippi conferma la data di inizio: nuovi prof in arrivo?

C’ già grande attesa per la prossima edizione di Amici, il celebre talent show condotto da Maria De Filippi. La presentatrice si è detta pronta per la ventitreesima stagione. I fan non vedono l’ora di scoprire i talenti che si sfideranno sul palco e di conoscere i nuovi professori che accompagneranno i concorrenti nel loro percorso artistico.

La combinazione di talento, competizione e spettacolo rende Amici uno dei programmi più amati in Italia. I fan si interrogano sulla presenza dei professori storici e se ci saranno nuove sorprese dietro la cattedra.

Amici 2023: tutte le anticipazioni della prossima edizione

Cosa succederà nella prossima edizione di Amici ? Le anticipazioni ci fanno sapere che i fan del programma possono gioire per la presenza dei professori storici Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, che continueranno ad offrire la loro preziosa guida e esperienza ai talenti emergenti.

Tuttavia, ci sono voci di un possibile abbandono da parte di Raimondo Todaro e Arisa, anche se al momento non ci sono informazioni ufficiali in merito. Confermati anche Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo che sembra torneranno anche quest’anno a far parte del corpo docente. Inoltre si sta parlando da giorni anche della possibilità di rivedere tra i banchi di scuola i due ex insegnanti Veronica Peparini e Kledi Kadiu, ma per ora non ci sono conferme.

Maria De Filippi pronta per la nuova edizione di Amici: ecco la data ufficiale

Nonostante Amici 22 sia finito da poche settimane, Maria De Filippi è già pronta per la prossima. Le anticipazioni ci fanno sapere che il talent partirà, salvo cambiamenti, da domenica 17 settembre 2023.

L’orario di messa in onda rimarrà immutato, ovvero dalle 14:00, per regalare ai telespettatori un appuntamento emozionante e coinvolgente durante il pomeriggio. La nuova edizione si preannuncia avvincente, con l’annuncio dei concorrenti che avverrà durante la prima puntata.