Gemma Galgani rompe il silenzio sul presunto ritorno di Giorgio Manetti a Ued:

Nelle scorse settimane Giorgio Manetti si è detto pronto alla possibilità di tornare a Uomini e donne. C’è da dire che chi ha seguito il suo percorso nel dating show di Maria ne è rimasto molto colpito e sono in tanti a rivolerlo vedere tra i cavalieri.

Manetti è di nuovo single, e questo ha subito scatenato i fan della Galgani. Cosa potrebbe accadere a settembre?

Giorgio Manetti torna a Uomini e donne a settembre?

Giorgio Manetti si è candidato tra i possibili nuovi volti di Uomini e Donne. L’ex cavaliere del trono over, a lungo legato a Gemma Galgani, ha aperto le porte alla possibilità di rivedere la ex fidanzata. La loro storia ha tenuto banco per anni in trasmissione, appassionando il pubblico del dating show di Canale5. Un esperimento vincente che la produzione del programma potrebbe pensare di riproporre, anche alla luce dell’apertura recentemente manifestata dall’uomo.

Il famoso gabbiano ha fatto sapere inoltre che non escluderebbe affatto un ritorno con Gemma, o meglio non escluderebbe il fatto di poter prendere un caffè con lei o magari fare una chiacchierata in sua compagnia. D’altronde tra di loro c’è sempre stata una certa passione che alla fine non si è mai spenta. Ma cosa ne pensa Gemma di un possibile ritorno di Giorgio?

Gemma Galgani rompe il silenzio sul possibile ritorno di Giorgio a Ued

Proprio di recente, Gemma Galgani ha fatto sapere di aver avuto qualche rimpianto per quello che è successo con Giorgio. Nel dettaglio, la dama ha ammesso di aver provato un forte sentimento per Giorgio e che comunque ancora oggi ne ha un bel ricordo. Contattata dal settimanale Nuovo, la Galgani ha fatto sapere come reagirebbe ad un suo possibile ritorno. Ecco le sue parole: Non ho proprio idea… però può accadere, lui non è per le scelte assolute. Porto con me tanti bei ricordi