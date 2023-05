Ex tronista esordisce nel mondo porno: ora è ufficialmente un attore a luci rosse

Colpo di scena a Uomini e donne. Un amatissimo e discusso ex tronista è diventato niente poco di meno che un attore hard. Stiamo parlando di Lucas Peracchi, che come in molti si ricorderanno si è seduto sulla poltrona rossa più famosa della tv nel 2015 accanto ad Andrea Diamante.

Al contrario di quest’ultimo però, con il quale, fra l’altro, ebbe accese discussioni, il trono di Lucas non terminerò nel migliore dei modi.

Discusso e popolare ex tronista di Uomini e donne comincia una nuova avventura: “Sono un attore hard”

Il tronista infatti si era accordato con la corteggiatrice Giulia Carnevali con la quale si mise d’accordo per poter restare più tempo possibile nel programma. Peracchi e Giulia vennero smascherati dalla redazione e la loro storia sembrò poi concludersi ancora prima di cominciare. Lucas è poi rimbalzato nuovamente alle cronache rosa per una burrascosa e lunga relazione con Mercedesz Henger, terminata nel 2021. E ora invece è tornato sotto la luce dei riflettori per la sua nuova carriera tutta a luci rosse.

Luca Peracchi, nuova carriera nel mondo dell’Hard!

Oggi, Lucas, oltre che personal trainer ha deciso di intraprendere una nuova attività dedicandosi al porno. “Purosangue.lucas “ è il nuovo profilo Instagram dell’ex tronista dove sponsorizza la nuova professione accanto ad alcune ragazze. Peracchi continuerà anche la professione di allenatore atletico.

Nelle altre Stories Ig postate da Lucas, l’ex tronista ha già iniziato a sponsorizzare i video a luce rosse con popolari attrici. Insomma, sembra proprio che anche nei prossimi mesi chi segue il suo account potrebbe ammirarlo addirittura senza veli.

Inoltre, da circa un anno, Lucas si è iscritto anche su un noto portale, ovvero OnlyFans. Su questo sito, sempre rivolto ad un pubblico adulto, l’ex tronista mostra a pagamento immagini e video… In una recente intervista ha fatto sapere che anche qui sta ottenendo un ottimo seguito, ricevendo dalle donne richieste davvero bizzarre….