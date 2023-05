Vi ricordate dell’ex tronista Leonardo Greco? Eccolo oggi, dopo il Covid, e con la nuova compagna

Chi è un vero appassionato di Uomini e donne sicuramente si ricorderà di Leonardo Greco. Stiamo parlando del 2010 e in quell’anno Maria decise di fare un ‘esperimento. Per la prima volta la De Filippi decise di mettere insieme 20ennei e 40enni dando la possibilità di far conoscere ragazzi con età differenti.

In quell’anno il torno di Greco fece molto parlare per la sua corteggiatrice, Bubi, ovvero Barbara. Ma che fine ha fatto oggi l’ex tronista?

Leonardo Greco cosa fa oggi dopo Uomini e donne?

Il trono di Leonardo Greco fece molto parlare per la presenza di Bubi, come detto in precedenza. La donna ha sempre attaccato le sue rivali e nonostante il suo caratterino, veramente peperino, Leonardo non ha mai voluta mandarla via. Sembrava proprio che la sua scelta sarebbe ricaduta su di lei fino a quando non scese le scale la giovanissima e bellissima Diletta Pagliano.

Leonardo alla fine scelse proprio lei scatenando l’ira di Bubi che, ai tempi, aveva trasformato la trasmissione di Maria in Bubi show. Leonardo e Diletta sono stati fidanzati per tanti anni ma a causa di diverse incomprensioni e diverse prospettive future, dopo varie crisi si sono lasciati.

Si è poi tornati a parlare di lui nel 2020, anno in cui è scoppiata la pandemia. Il tronista ha dichiarato che erano giorni in cui non si sentiva bene e aveva molta fatica a respirare. Dopo diverse analisi e controlli è risultato positivo al Covid che l’ha costretto al ricovero. Leonardo aveva bisogno di essere attaccato all’ossigeno. Ha documentato tutto sui social raccontando di essere terrorizzato, temendo il peggio per la sua vita.

La nuova vita dopo il format di Canale 5

Leonardo già quando prese parte a Ued raccontò di aver alle spalle un matrimonio finito,e una bambina. Oggi, dopo aver superato varie difficoltà sembra aver ritrovato davvero la serenità. Leonardo è un vocalist, speaker e agente immobiliare. Vive con la sua compagna Cinzia Meroni e la figlia Sofia e insieme vivono una vita tranquilla e possiamo dire lontana da tutto ciò che è lo spettacolo