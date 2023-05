Un posto al sole anticipazioni: Ida bussa alla porta di casa Ferri, Lara ha fatto male i conti

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole, in onda dal 29 maggio al 2 giugno 2023 su Rai 3, alle 20:50 ci fanno sapere che nei prossimi episodi Mariella e Guido riusciranno a godersi la loro crociera.

Tutto questo nonostante Massaro mentre Manuela sarà affascinata da Costabile ma non avrà il coraggio di rimettersi in gioco dopo l’ennesima delusione avuta da Niko. Ida si presenterà a Palazzo Palladini e metterà Lara in difficoltà. I suoi piani verranno svelati?

Un posto al sole: Ida si presenta a Casa Ferri

Nei prossimi episodi di Un posto al sole ci saranno grandi colpi di scena. Nel dettaglio Lara con Marina lontana da Napoli continuerà a portare avanti il suo piano, convinta di essere riuscita a mettere fuori dai giochi la rivale. Intanto, Roberto si è affezionato tantissimo a Tommaso, ma non sa che a breve tutto cambierà.

Alla porta della Martinelli busserà proprio Ida, convinta di portare via il suo bambino. La dark lady cercherà di convincerla a non svelare il loro segreto ma riuscirà a farle cambiare idea e a farla rinunciare a Tommaso. La donna però proverà in tutti i modi di mettere in difficoltà Lara anche davanti a Roberto.

Anticipazioni: Angela e Franco lasciano la città

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere ancora che Angela e Franco sono pronti a partire e Giulia dovrà prepararsi a salutarli. La Poggi dovrà fare ricorso a tutta la sua forza per non farsi prendere dalla nostalgia ma saprà già che la partenza dei Boschi le farà vivere una profonda solitudine.

Intanto Mariella e Guido, chiarita la questione “tradimento”, continueranno a godersi le vacanze ma qualcuno a Napoli, comincerà a sentire la mancanza dell’Altieri. Luca invece sembra nascondere qualcosa. Infatti, nonostante le difficoltà iniziali per ambientarsi si scoprirà che quest’ultimo in effetti ha un grave problema