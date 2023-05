Uomini e Donne, due ex volti del trono classico in guerra tra loro: cosa è successo

Continuano a trapelare indiscrezioni in merito a Uomini e Donne e in queste ore è saltata fuori una notizia che riguarda due ex volti del trono classico. I protagonisti di questo gossip hanno pesantemente discusso tra loro, al punto da arrivare a compiere dei gesti piuttosto forti.

In particolar modo, lui è stato un tronista del programma, mentre lei una corteggiatrice. Hanno fatto parte del dating show nello stesso periodo, di chi stiamo parlando^ Ecco svelati tutti i dettagli.

Ecco chi sono i due ex di Uomini e Donne in guerra tra loro

Due ex volti del trono classico di Uomini e Donne pare siano in guerra tra loro. Le persone in questione sono Soraia Allam e Matteo Ranieri. I due hanno preso parte al talk show contemporaneamente. Lui era tronista, mentre lei era corteggiatrice, e poi scelta, di Luca Salatino. I due tronisti legarono molto, sia dentro sia fuori la trasmissione. Quando Luca e Soraia uscirono dal programma in coppia, infatti, si vedevano spesso con Matteo.

Anche tra quest’ultimo e la Allam, dunque, sembrava stesse nascendo una bella sintonia. Ad un certo punto, però, pare che le cose siano capitolate vertiginosamente. In queste ore, infatti, stanno trapelando delle indiscrezioni secondo le quali sembrerebbe proprio che l’amicizia tra loro sia giunta al capolinea già da prima che Salatino e la sua fidanzata si lasciassero, ma non è tutto. (Continua dopo la foto)

Colpi di scena dietro le quinte del trono classico: ci saranno smascheramenti?

Stando a quanto emerso da questa segnalazione riportata da Amedeo Venza, infatti, sembra proprio che Soraia sarebbe rimasta così male da alcuni comportamenti assunti da Matteo, al punto da arrivare a bloccarlo ovunque sui social. Nello specifico, sembrerebbe che i motivi celati dietro questo astio così pronunciato siano da ricondursi ad alcuni atteggiamenti del ragazzo.

Quest’ultimo avrebbe voltato le spalle in più occasioni a Soraia, non comportandosi minimamente come vero amico. Per tale ragione, la giovane avrebbe deciso di chiudere ogni tipo di contatto con lui e si sarebbe sfogata con tante persone a lei vicine dipingendo il ragazzo nel peggiore dei modi. Non si esclude che Soraia possa prendere la decisione di parlare pubblicamente della faccenda e di smascherare, una volta per tutte, quello che credeva essere anche un suo amico. Non resta che attendere per vedere in che modo evolverà la faccenda.