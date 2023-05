Uomini e Donne torna alle origini: trono classico e over di nuovo separati? Cosa si sa

Uomini e Donne ha chiuso i battenti e in questi giorni i fan della trasmissione si stanno dilettando con le repliche di quanto accaduto quest’anno sia al trono classico sia a quello over. Nel frattempo, però, sul web stanno trapelando delle interessanti indiscrezioni sulla prossima edizione.

Nello specifico, il rumor che sta generando un certo sgomento riguarda la possibilità di vedere il talk show tornare alle origini. Ma in che senso? Pare si staia valutando l’opzione di dividere nuovamente i due troni. Vediamo cosa è emerso.

Trono classico e over tornano separati a Uomini e Donne? Cosa si sa

Da quando è scoppiata la pandemia da covid, molti programmi hanno vissuto dei cambiamenti. Tra di essi anche Uomini e Donne è stato investito da numerose novità, come ad esempio quella inerente l’unione di trono classico e trono over. Fino a prima del covid, infatti, essi erano separati e venivano registrati in due momenti differenti. Ebbene, adesso che l’emergenza sanitaria è ufficialmente terminata, pare che dietro le quinte si stia facendo avanti il pensiero di separare nuovamente i due troni.

Stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, infatti, sembra che Maria De Filippi potrebbe optare per una divisione dei due ambienti, facendo il modo che il programma torni ad essere quello di una volta. C’è da dire, però, che l’unione dei due troni ha portato anche alla nascita di molte dinamiche. Basti pensare alle discussioni tra Nicole Santinelli e Roberta Di Padua, o alle ingerenze di Armando Incarnato con le faccende dei più giovani.

Altra modifica inerente il pubblico di Uomini e Donne

Questo, dunque, spinge a credere che, in realtà, la conduttrice di Uomini e Donne potrebbe non essere disposta a rinunciare queste dinamiche che hanno accomunato trono classico e over. Ad ogni modo, per sapere nel dettaglio quale decisione sarà presa è necessario aspettare il mese di agosto, in cui saranno effettuate le prime registrazioni della nuova stagione.

Un altro elemento sul quale si sta discutendo fa capo alla presenza del pubblico in studio. Con l’emergenza sanitaria sono state ridotte drasticamente le presenze in studio. Nella prossima edizione del dating show pomeridiano, però, potrebbe esserci un ritorno alla copiosa partecipazione di persone nel corso delle puntate. Non resta che attendere, dunque, per vedere se tutte queste modifiche saranno realmente apportate.