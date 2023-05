Isola dei famosi 2023 non convince: Ilary fuori dai gioco molto presto, chiesta la chiusura anticipata

L’isola dei Famosi 2023 sembra destinata a terminare prima del previsto. L’edizione di quest’anno sta vedendo numerosi ritiri per colpa di infortuni e malori. Un problema che ha colpito anche gli ascolti, in quanto i telespettatori non hanno fatto in tempo ad affezionarsi ai naufraghi in Honduras.

Per tale ragione, i piani alti hanno deciso di non prolungare l’edizione come pattuito inizialmente ma di chiudere già per la seconda settimana di giugno. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli.

Polemiche attorno a questa edizione dell’isola dei famosi

Le polemiche attorno a questa edizione dell’Isola dei Famosi sono incominciati praticamente subito, non appena erano emersi i nomi dei partecipanti. Tuttavia, le prime puntate del reality sembravano aver convinto un po’ tutti tanto da registrare uno scoppiettante 23% di share.

Sta di fatto che i continui ritiri, hanno cambiato tutto. Gli ascolti ne hanno risentito, passando dal 23% al 18% di share, e i piani degli autori sembrano siano cambiati. Per tale ragione, l’edizione si chiuderà senza prolungamento, il quale avrebbe dovuto vedere altre quattro puntate extra in Honduras.

Brutte notizie per Ilary Blasi: il programma chiude in anticipo

L’attuale edizione dell’Isola dei Famosi chiuderà quindi i battenti il 19 giugno 2023, anche se l’avventura dei naufraghi finirà ancor prima perché torneranno in Italia già il 14 giugno 2023. Dopo questo periodo, il reality ritornerà sul piccolo schermo per la prossima stagione televisiva? Si chiedono adesso in molti.

La risposta per ora è tutt’altro che scontata dato che è possibile addirittura che ci sia un anno di stop. Infatti, pare che questa edizione non abbia convinto nessuno. Infine, al centro del mirino ci sono anche alcune mosse dell’emittente: in primis la scelta di trasmettere l’isola subito dopo il GF Vip 7. Al momento ovviamente si tratta solo di indiscrezioni.