Isola dei Famosi, due naufraghi infrangono il regolamento: severa punizione per tutti

Nel daytime di oggi dell’Isola dei Famosi due naufraghi hanno infranto il regolamento del programma. Tutto è nato nel momento in cui il leader Andrea Lo Cicero è andato a pesca insieme con Fabio e Luca.

Questi ultimi due, però, si sono lasciati prendere un po’ troppo la mano e sono arrivati a compiere un’infrazione. Per tale ragione, i naufraghi sono stati colpiti da un duro provvedimento che ha inasprito gli animi. Vediamo cosa è successo.

Ecco come due naufraghi hanno infranto il regolamento

Fabio Ricci e Andrea Lo Cicero hanno duramente discusso in queste ore all’Isola dei Famosi a causa del regolamento. Nello specifico, il leader ha richiamato il suo interlocutore accusandolo di aver violato le regole del gioco mettendo tutti i pericolo. Nello specifico, l’esponente dei Jalisse si è spinto troppo oltre nell’andare a pescare ed è andato in una zona vietata dal regolamento del reality show.

Al termine della battuta di pesca, poi, Fabio è tornato soddisfatto da tutti gli altri naufraghi dicendo di aver pescato oltre 100 conchiglie. Andrea si è molto arrabbiato, in quanto ha accusato il protagonista di aver commesso un grave errore e di non aver ascoltato le sue direttive. In seguito, poi, Andrea ha insinuato che Fabio non fosse di nessun aiuto sull’Isola in quanto fa solo cose inutili. Invece di pescare cose inutili potrebbe andare con gli altri nella foresta per catturare dei paguri. Questo, però, non lo fa in quanto sua moglie ha paura e glielo “impedirebbe”.

Lo spirito dell’Isola punisce i concorrenti. ecco come

Ad ogni modo, come era prevedibile, lo spirito dell’Isola die Famosi ha punito i concorrenti per aver violato il regolamento. A causa dell’errore di Fabio e Luca, infatti, sono stati puniti anche altri. In primo luogo, Andrea è stato destituito dal suo incarico di leader e la collana è passata al suo predecessore, ovvero, Marco Mazzoli. In secondo luogo, poi, i concorrenti sono dovuti andare in mare per rimettere a posto tutte le conchiglie pescate in una zona vietata.

Alla fine, poi, c’è stata un’altra punizione, forse la più grave. Il fuoco sarebbe stato spento per diverse ore, I naufraghi, infatti, hanno cucinato in fretta e furia quello che avevano pescato e poi hanno dovuto spegnere il fuoco fino alla mattina successiva. Questa situazione, ovviamente, ha scosso non poco gli animi dei concorrenti.