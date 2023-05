Daniele Dal Moro, sospeso il suo account: lo sclero contro l’haters gli costa carissimo

In queste ore Daniele Dal Moro ha praticamente sbottato contro un haters sui social. Tutto è partito da alcune segnalazioni della giovane sull’ex gieffino. Nel dettaglio sembra che il fidanzato di Oriana abbia messo dei like sibillini ad una ragazza e quest’ ultima ha riferito il tutto alla diretta interessata. Ma con quale scopo?

Daniele Dal Moro sbotta sui social contro una fan

Nelle scorse ore è accaduto di tutto. Una segnalazione su Dal moro ha scatenato lo stesso ex gieffino che ha pErso la testa, sbottando sui social. Daniele ha seguito una ragazza su Instagram cliccando like ad alcune foto.

Secondo la segnalazione di una fan, l’ex del GF Vip l’avrebbe fatto per farsi notare ed ha pensato bene di comunicarlo ad Oriana. Tra i due è scoppiato addirittura un litigio e il giovane ha poi riversato tutta la sua rabbia anche contro le fan che gli avevano regalato un viaggio.

Daniele ha detto che è molto infastidito per quello che è successo. Infatti, questa cosa gli ha portato problemi anche sul lavoro. Ma lo sfogo non è finito qui, perchè Daniele poi ha continuato dicendo che se è stato squalificato dal GF soprattutto per colpa dei fan. Secondo la sua opinione la coppia con Oriana gli ha portato solo problemi

Daniele, successivamente, ha litigato (e minacciato) anche con Alessandro Rosica, lanciandogli pesanti accuse, che tra l’altro gli sono costate carissime!” Tranquillo testa di cazz* che ho tutte le porcate che hai scritto su di me in questi mesi! E ti giuro su mia madre fosse l’ultima cosa che faccio che non finisce qui.

Ciarlatano, deficiente da quattro soldi. Visto che sai molte cose di me, sai anche che ho molte conoscenze… di tutti i tipi. E ti giuro che fremo dalla voglia di romperti il cul*, mentecatto! Occhio che se vado in galera io ho tanti amici… tu no! Dopo questo straparlare assurdo, l’account Twitter di Daniele Dal Moro è stato sospeso.