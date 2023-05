Riccardo Guarnieri duro sfogo sui social, a chi è rivolta la stoccata? (FOTO)

Riccardo Guarnieri non è molto attivo sui social, ma quando è presente, in contenuti che pubblica sono sempre molto interessanti e puntenti, in queste ore, infatti, ha avuto uno sfogo. Il cavaliere di Uomini e Donne ha condiviso tra le sue Instagram Stories una frase che ha tutta l’aria di essere una stoccata contro qualcuno.

Il fulcro della questione fa capo all’invidia, che certe persone proverebbero, probabilmente nei suoi riguardi. A chi sarà rivolta questa frecciatina? Vediamo tutto quello che è emerso.

Lo sfogo di Riccardo di Uomini e Donne

Quest’oggi anche Uomini e Donne Story chiuderà i battenti, pertanto. il pubblico di Canale 5 dovrà abituarsi ad vuoto lasciato dalla trasmissione nei pomeriggi Mediaset. L’appuntamento con il dating show incentrato sui sentimenti, infatti, tornerà da metà settembre e, probabilmente, con tante novità. Ad ogni modo, nel frattempo, i fan del programma possono accontentarsi di vedere cosa combinano i protagonisti del programma attraverso i loro profili social.

In queste ore, ad esempio, Riccardo Guarnieri si è reso protagonista di uno sfogo davvero molto interessante. Nello specifico, il protagonista ha pubblicato una Storia al cui interno è presente la canzone “Calma e sangue freddo” di Luca Dirisio. La canzone in questione è volta ad accompagnare un commento decisamente pungente riferito all’invidia. In particolare, Riccardo ha scritto che le persone invidiose sono come i rospi, hanno occhi grandi e una lingua lunga, ma non si rendono conto di sguazzare nel fango. (Continua dopo la foto)

A chi sarà rivolta la stoccata? Le ipotesi

Con questo sfogo, dunque, Riccardo Guarnieri ha voluto lasciare intendere che ci siano delle persone, o forse una in particolare, che nutrirebbe invidia nei suoi riguardi. Ma chi sarà il destinatario o la destinataria delle sue parole? Il cavaliere non ha dato spiegazioni a riguardo, pertanto, la fantasia dei fan non può che decollare formulando delle ipotesi alquanto interessanti.

Alcuni ritengono che possano essere stoccate riferite a qualche suo collega di parterre a Uomini e Donne. Altri ancora ritengono che possa trattarsi di una faccenda che esula dal talk show pomeridiano. Infine, una fetta di persone ritiene che Riccardo stia facendo di tutto per attirare l’attenzione della sua ex Ida Platano, la quale sembra felicemente fidanzata con Alessandro Vicinanza. Tra tutte queste ipotesi, quale sarà quella vera? Non resta che attendere per vedere se Riccardo sarà più esplicito.