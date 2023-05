Amadeus fuori da Sanremo 2024? Fiorello sgancia la bomba: “Ecco cosa mi ha detto di non dire”

Nel corso della puntata odierna di Viva Rai 2! Fiorello ha sganciato una piccola bombetta che riguarda Amadeus e il Festival di Sanremo 2024. Tutti i telespettatori sapranno che i due conduttori, oltre che essere colleghi, sono anche molto amici.

I due hanno condiviso tanti momenti di vita insieme, sia dal punto di vista privato sia professionale. Proprio per tale ragione, tra loro c’è un rapporto confidenziale molto forte. Fiorello, però, ha deciso di “tradire” in parte la fiducia del suo amici, svelando in diretta su Rai 2 una conversazione molto privata ed intima che ci sarebbe stata tra loro.

Fiorello sgancia una bomba su Amadeus e il Festival di Sanremo 2024

Fiorello ha sganciato una notizia bomba nella puntata odierna del suo programma mattutino. Nello specifico, il protagonista ha svelato un retroscena che riguarda Amadeus e Sanremo 2024. Il conduttore ha detto di essersi sentito telefonicamente con il suo amico in questi giorni. Amadeus, durante tali chiacchierate private, pare abbia manifestato al suo amico il suo malcontento e la sua insofferenza nei riguardi della prossima edizione del Festival.

Ormai sono diversi anni che Amadeus è alla guida della competizione canora più attesa di sempre. Soprattutto nell’edizione di quest’anno, poi, si sono verificati dei fatti piuttosto incresciosi, che hanno fatto piombare lo show in un polverone mediatico senza precedenti. Basti pensare alla scenata di Blanco, o al bacio tra Fedez e Rosa Chemical. Insomma, un Sanremo sicuramente indimenticabile.

Fiorello “tradisce” l’amico pur di informare il pubblico?

Proprio in virtù di tutte queste ragioni, dunque, pare che Amadeus stia seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di abbandonare la guida del Festival di Sanremo 2024. Fiorello ha rivelato che il suo amico gli ha confidato questo suo malcontento e gli avrebbe detto anche di non parlarne con nessuno. Lo showman, però, ha detto di non riuscire a trattenersi in quanto è sempre stato molto aperto con il pubblico e con i suoi fan.

Fiorello, infatti, ha detto che, secondo il suo punto di vista, il pubblico andava informato di questa situazione e dell’ipotesi di non vedere Amadeus alla guida del Festival. La sua partecipazione era data quasi per certa anche per il prossimo anno, sta di fatto che già si stava pensando a quali sarebbero potute essere le co-conduttrici che lo avrebbero affiancato. Tra di loro era spuntato anche il nome di Chiara Ferragni, che tuttavia avrebbe rifiutato. Insomma, tutto è ancora da vedere, ma la cosa certa è che dietro le quinte della Rai in questo periodo c’è tanta maretta.