Oroscopo 28 maggio 2023, classifica: Toro delusi, Scorpione in rimonta

L’oroscopo del 28 maggio prevedono un inizio giornata un po’ lento per i Cancro, mentre gli Ariete vanno verso un cambiamento, anche interiore

Oroscopo dei primi sei segni

1 Scorpione. Ottimo momento per i nati sotto questo segno per rimettersi in sesto. Anche se avete vissuto dei momenti un po’ burrascosi ultimamente, adesso potete rimettervi in carreggiata.

2 Leone. Le previsioni dell’oroscopo del 28 maggio invitano i nati sotto questo segno a puntare tutto su se stessi. Credete di più nelle vostre capacità e non arrendetevi al primo ostacolo. La vita è una sfida.

3 Acquario. Buon momento per quanto riguarda la sfera professionale. Ci sono delle novità all’orizzonte, quindi, è il caso di darsi da fare. In ambito sentimentale ci sono delle occasioni che andrebbero colte al volo, specie per i single.

4 Vergine. Questo è un momento molto importante per voi in ambito sentimentale. Le coppie che stanno insieme da molto tempo potrebbero anche arrivare a pensare di compiere un passo importante.

5 Bilancia. Nel lavoro ci vuole cautela e pazienza. Cercate di non essere troppo frettolosi. Imparate ad apprezzare di più il valore delle piccole cose e vedrete che sarete ricompensati.

6 Cancro. Ci sono dei nodi che, poco alla volta, verranno al pettine, ma cercate di essere cauti. La giornata potrebbe cominciare un po’ a rilento, ma verso il pomeriggio ci sarà una bella ripresa.

Previsioni astrali ultimi sei segni del 28 maggio

7 Gemelli. Buon momento per iniziare un nuovo progetto o per portare a compimento un impresa a cui stavate lavorando da tempo. Cercate di non perdervi in chiacchiere e siate più concreti.

8 Capricorno. Cercate di essere un po’ più obiettivi e di non farvi prendere dai vostri impulsi, soprattutto dal punto di vista professionale. Specie chi svolge lavori alle dipendenze dovrebbe essere molto cauto.

9 Toro. Le previsioni dell’oroscopo di domenica 28 maggio invitano i nati sotto questo segno a rialzarsi malgrado le cadute. Anche se qualcuno vi ha deluso, cercate di guardare al futuro con ottimismo.

10 Ariete. I nati sotto questo segno stanno per vivere un cambiamento interessante, che potrebbe riguardare anche la sfera interiore. In ambito sentimentale è importante tenere gli occhi ben aperti, non è tutto oro quello che luccica.

11 Sagittario. Ci sono dei cambiamenti in arrivo per quanto riguarda l’amore. Cercate di mantenere la calma e non fatevi prendere dal panico. Nel lavoro è opportuno non essere troppo azzardosi.

12 Pesci. Cercate di riflettere prima di prendere delle decisioni in maniera troppo frettolosa. In amore e nel lavoro potrebbero arrivare delle novità, ma non tutte potrebbero essere accolte di buon grado.