Oroscopo 29 maggio 2023: Gemelli in confusione, Sagittario più aperti

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 29 maggio i nati sotto il segno del Capricorno devono essere meno impazienti. I Vergine sono in balia degli eventi. Compromessi in arrivo per i nati sotto il segno dell’Ariete

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata piena di compromessi quella di oggi. Ricordate che è la vita stessa ad essere un compromesso, voi non dovete fare altro che capire a quali siete disposti a scendere.

Toro. Non siete certamente persone che si arrendono facilmente. Sia in amore sia nel lavoro siete dei veri guerrieri e questo vi sarà molto utile nel caso in cui stiate combattendo per ottenere un risultato importante.

Gemelli. Siete un po’ confusi su alcune decisioni da prendere. Forse non siete molto propensi al dialogo e alle nuove esperienze e questo potrebbe rendere il momento un po’ complicato.

Cancro. In amore siete molto passionali in questo periodo. Cercate di approfittare di questo momento favorevole per iniziare nuove percorsi di vita, sia in ambito amoroso, sia professionale.

Leone. Interessanti risvolti sulla sfera professionale. Cercate di essere determinati e non fermatevi mai. Certe volte è necessario essere un po’ cinici e passare sopra certe situazioni per avere successo.

Vergine. Cercate di tenere un po’ di più i piedi per terra, in questo periodo siete un po’ troppo in balia degli eventi. Siate cauti e non prendete decisioni in maniera troppo frettolosa, specie sul lavoro.

Previsioni 29 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Momento molto interessante per quanto riguarda la sfera sentimentale. Cercate di tenere gli occhi ben aperti sulle nuove opportunità lavorative, specie per coloro i quali sono alla ricerca di un nuovo impiego o cercano un salto di qualità.

Scorpione. Secondo l’oroscopo del 29 maggio, i nati sotto questo segno devono cercare di cominciare la settimana nel migliore dei modi. Ci sono molte cose da fare, quindi, cercate di essere determinati.

Sagittario. Cercate di essere più aperti nei rapporti interpersonali. L’Oroscopo del 29 maggio vi invita ad essere decisi e determinati. non arrendetevi dinanzi le difficoltà, siete dei combattenti.

Capricorno. Siete molto diligenti sul lavoro, tuttavia, cercate di prendervi anche una piccola pausa e un momento per voi. Non siate troppo impazienti, ricordate che tutto arriva per chi sa aspettare.

Acquario. Ci sono delle belle opportunità in arrivo per i nati sotto questo segno. Soprattutto dal punto di vista professionale potreste essere spiazzati da una proposta inaspettata. Occhi ben aperti.

Pesci. In amore ci sono delle situazioni che potrebbero giungere al capolinea. Ad ogni modo, non temete, tutto quello che perderete vuol dire che non valeva la pena di essere vissuto.