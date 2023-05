Oriana Marzoli beccata con un ex tronista di Uomini e Donne: scoppia il caos (FOTO)

In queste ore sta circolando sul web una notizia piuttosto interessante che riguarda Oriana Marzoli, la quale pare sia stata beccata in compagnia di un ex tronista di Uomini e Donne. I due hanno avuto una collaborazione professionale che, tuttavia, potrebbe essersi trasformata in altro.

Questa notizia capita in un momento molto particolare per Oriana e Daniele. Quest’ultimo, infatti, di recente ha dato di matto sui social scagliandosi contro di hater e finendo per farsi bloccare l’account. Ad ogni modo, vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Oriana Marzoli avvia una collaborazione con un ex tronista di Uomini e Donne

Dopo la notizia inerente la furia di Daniele Dal moro contro alcune persone che lo seguono, è sopraggiunta un’altra notizia che riguarda gli Oriele. Nello specifico, pare che Oriana Marzoli sia stata beccata in compagnia di un ex tronista di Uomini e Donne. La ragazza, mentre il suo fidanzato si è scagliato contro gli utenti del web, era impegnata con degli shooting fotografici.

La giovane ha avviato una collaborazione con un ex protagonista del dating show di Maria De Filippi. La persona in questione è Oscar Branzani. Quest’ultimo ha una linea di costumi ed ha deciso di introdurre anche Oriana nel suo staff. La giovane, infatti, si è cimentata in degli scatti in riva al mare e non solo. Parte di questi momenti sono stati immortalati su Instagram. Tuttavia, c’è una parte che non è stata resa pubblica.

Oriana e Oscar Branzani beccati anche fuori dal lavoro

Alcuni utenti del web, infatti, hanno riportato una segnalazione molto forte che riguarda Oriana Marzoli e l’ex tronista di Uomini e Donne Oscar Branzani. Nello specifico, Amedeo Venza ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di utenti i quali hanno dichiarato di aver beccato i due in reciproca compagnia anche al di fuori del set fotografico. In particolar modo sembra che Oscar abbia deciso di accompagnare personalmente in hotel Oriana.

Al momento, però, non sono emerse foto compromettenti a riguardo, pertanto, è probabile che i due abbiano davvero avuto un rapporto solamente di tipo professionale. I più malpensanti, però, non possono fare a meno di collegare questa notizia con la furia avuta in queste ore da Daniele sui social. Che i due eventi siano collegati tra loro? Al momento non è chiaro, pertanto, non resta che attendere per vedere come evolverà la faccenda.