Maria De Filippi caccia dama di UeD perché è andata da Barbara D’Urso? Inedito retroscena

In queste ore, un’ex dama di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto delle confessioni molto interessanti su Maria De Filippi e Barbara D’Urso. Per molto tempo si è pensato che tra le due donne potesse esserci una certa rivalità.

Le due non si nominano mai nei rispettivi programmi, quasi come se ci fosse un veto reciproco. Nessuna delle due, però, si è mai sbilanciata sulla faccenda. Tuttavia, sul web sono trapelate delle notizie inaspettate a riguardo.

Inedito retroscena su Maria De Filippi e Barbara D’Urso: parla ex dama di UeD

Un’ex dama di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui ha detto delle cose alquanto particolari su Maria De Filippi e Barbara D’Urso. In particolare, la donna in questione è Angela Troina, che a UeD svolgeva il ruolo di “Favolosa Cubista”. La dama, oltre che parlare del suo drammatico passato e della difficile situazione economica in cui vessa adesso, si è levata qualche sassolino dalla scarpa su Maria De Filippi.

Nello specifico, la donna ha detto di essersi sentita un po’ sfruttata dalla presentatrice. Quest’ultima, infatti, finché le faceva comodo la chiamava in studio per farla partecipare al talk show pomeridiano. Ad un certo punto, poi, le avrebbe chiuso tutte le porte in faccia, proprio a causa di Barbara D’Urso. Nel dettaglio, infatti, Angela ha ammesso che una volta la redazione della De Filippi la contattò per chiederle di andare in trasmissione. Quel giorno, però, lei aveva un impegno dalla D’Urso. Questa notizia indispettì parecchio la redazione.

Veti a Uomini e Donne? Dama morta per depressione

Dopo aver comunicato allo staffi di Maria De Filippi di dover andare da Barbara D’Urso, gli autori hanno bannato Angela dal programma pomeridiano incentrato sui sentimenti. Questo perché lei era un “prodotto esclusivo” di Maria, pertanto, non poteva andare in altre trasmissioni a suo piacimento. Da quel momento in poi, dunque, non fu più richiamata ed è cominciato il suo tracollo mediatico.

Insieme ad Angela c’era anche Rosetta. Di conseguenza, anche lei non fu più telefonata per venire in studio, cosa che la donna prese malissimo. Entrò subito in una fase di depressione, in quanto Uomini e Donne rappresentava tutto per lei in quel momento. Così, dopo un po’ di anni si è ammalata ed è morta. Insomma, un retroscena davvero inedito su uno dei volti più amati della tv.