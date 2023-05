Cristina Scuccia presto mamma? La confessione inedita all’Isola dei Famosi

Nel daytime del 26 maggio dell’Isola dei Famosi, Cristina Scuccia ha fatto una confessione davvero inedita in merito al desiderio di diventare mamma. Nello specifico, la donna stava chiacchierando con Marco Mazzoli nel nuovo format ideato per intrattenere i concorrenti, ovvero, Radio Isola.

Marco ha intervistato la concorrente, la quale ha fatto delle confessioni inedite in merito alla sua vita privata. Ad un certo punto, poi, ha ammesso di volere un figlio. Vediamo nel dettaglio tutto quello che ha detto.

Cristina Scuccia si apre con Marco Mazzoli all’Isola dei Famosi

Cristina Scuccia si è lasciata andare durante una chiacchierata con Marco Mazzoli ed ha ammesso di avere una grande voglia di diventare mamma. La giovane ha esordito informando il naufrago di avere una persona al di fuori che l’aspetta. Lui è rimasto senza parole e si è complimentato con lei. In seguito, poi, Mazzoli ha aggiunto che, in un certo momento, ha pensato che Cristina fosse attratta dalle donne.

La giovane ha risposto dicendo che, se anche fosse, non ci sarebbe assolutamente nessun problema. Ad oggi non vuole più etichette, dato che per tantissimo tempo ne ha portata una bella pesante. Successivamente, poi, la concorrente ha ammesso di sentire tanto la mancanza di questa persona che l’aspetta al di fuori. Ogni volta che guarda il mare le viene in mente e non può fare a meno di avere il cuore pieno di gioia.

La voglia di maternità e lite funesta tra Nathaly e Andrea

In seguito, poi, è arrivata la confessione bomba. Cristina Scuccia ha ammesso di avere voglia di diventare mamma. Proprio questa notte ha sognato un bambino ed ha avuto la percezione che fosse suo. Ebbene, questo le ha dato la prova di quello che, ormai, pensa da un po’ di tempo. Cristina sta sviluppando un desiderio di maternità sempre più forte. A breve compirà 35 anni, pertanto, sente che anche per lei sia giunto il momento di mettere su famiglia. Che sia proprio con questa persona che l’aspetta al di fuori?

Oltre che parlare di questo, nel daytime odierno dell’Isola dei Famosi c’è stato anche uno scontro tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Lo Cicero. La donna ha accusato il naufrago di aver parlato male di Marco Mazzoli in merito alle sue abitudini alimentari. Nello specifico, avrebbe insinuato che, in realtà, lui non sia vegano. Andrea ha smentito e, in men che non si dica, la lite è degenerata.