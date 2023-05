Scatta la protesta contro Lara di Un posto al sole: piovono accuse pesanti ma la Conti non ci sta e replica a muso duro!

Possiamo dire che in queste settimane è partita una vera e proprio petizione contro l’attrice Lara. In tanti si sono schierati contro la produzione di Un posto al sole, chiedendo agli stessi di mandarla via. C’è da dire che nello stesso tempo anche un altra bufera è nata contro il suo personaggio. In molti non hanno apprezzato il modo in cui (ovviamente da copione) la donna ha trattato Tommaso.

Tanti telespettatori si sono chiesti addirittura se davvero era necessario far vedere la Martinelli avvelenare il bambino, oppure portare avanti una trama dove tutto è partito da una compravendita per lo stesso. Insomma, polemiche che a distanza di settimane hanno portato la stessa attrice a rompere il silenzio.

L’attrice Lara Martinelli di Un posto al sole nel mirino della rete

Il ritorno di Lara nelle dinamiche di Un Posto al Sole ha già scatenato non poche polemiche. Nelle ultime settimane i telespettatori hanno assistito ad una svolta che ha spostato l’asticella verso un limite che in tv difficilmente viene toccato: la violenza nei confronti di un bambino. Il personaggio interpretato da Chiara Conti sta mettendo in pratica dei piani poco ortodossi pur di riconquistare a tutti gli effetti l’amore di Roberto Ferri.

Come detto in precedenza in una delle scene l’abbiamo vista addirittura versare delle gocce nel biberon del neonato al fine di mettere in pericolo la sua salute. Una scelta di produzione che ha sollevato un vero e proprio polverone portando l’attrice al centro di un malcontento generale.

Ovviamente la donna non ha nulla a che vedere con la trama, in quanto lei sta solo facendo il suo lavoro. Nello stesso tempo, però, l’attrice ha voluto rispondere a tono a chi sta continuando ad insultarla augurandole perfino la morte…

Lara rompe il silenzio e risponde agli haters

Dopo tante accuse e tante critiche Lara ha rotto il silenzio: Un attore non può cambiare il copione già scritto. Al massimo può metterci del suo. Io ci ho messo il dolore e spero che sia arrivato”, ha esordito la Conti in un video condiviso con i suoi follower. L’interprete di Lara Martinelli si è posta in difesa di Un Posto al Sole e dei suoi autori, che scrivono da 27 anni questa soap opera, ricca di “storie avvincenti”.

“Non li offendete, avranno i loro motivi”, ha replicato poi agli haters. Non augurate mai a nessuno, qualsiasi persona sia, di perdere il lavoro, perché io come tutti voi ho bisogno di lavorare”, ha confessato a cuore aperto l’attrice,