Romina Power, ancora lacrime per la cantante: “Sei speciale…”

Altre lacrime per Romina Power che ancora non crede ai suoi occhi. Questa volta però si tratta di lacrime di gioia che difficilmente dimenticherà. Cristel Carrisi la figlia minore, si è laureata cum laude in letteratura e scrittura creativa presso la prestigiosa università americana di Harvard.

Non è chiaro se la cantante sia riuscita a volare negli Stati Uniti per assistere alla cerimonia della figlia, ma quel che è certo è che sui social ha manifestato tutto il suo affetto e l’orgoglio per il suo grande traguardo professionale.

Romina Power al settimo cielo: una gioia immensa

“BRAVISSIMA Cristel! Neo laureata a HARVARD in letteratura!”, ha scritto Romina a corredo di una serie di scatti della figlia, durante la cerimonia di consegna del titolo. Un momento unico che Cristel ha trascorso insieme al marito Davor Luksic, al quale è legata dal 2016. Al loro romantico matrimonio, celebrato a Lecce, hanno parteciparono oltre 400 invitati compresi numerosi personaggi del mondo televisivo e della musica, da Mara Venier ai Ricchi e Poveri, ma non Loredana Lecciso, in qualità di compagna del padre.

“I sogni diventano realtà”, scrive invece Cristel che dopo tanti sacrifici può mostrare con grande orgoglio il suo diploma. Cantante e conduttrice, Cristel non ha mai abbandonato la passione per la letteratura e questa, a quanto risulta, è la sua seconda laurea ad Harvard. Oggi, stando al suo curriculum, contribuisce alla scrittura dei programmi Rai, ma vive a Zagabria insieme alla sua famiglia.

Chi è Cristel Carrisi

Cristel Chiara Carrisi oggi ha 37 anni ed è la terza figlia di Al Bano e Romina, dopo Ylenia (scomparsa nel 1993) e Yari. Dal 2016 è sposata con l’imprenditore cileno-croato Davor Luksic che ha conosciuto a New York.

Insieme hanno avuto tre figli: Kay Tryrone nato nel 2018, Cassia Ylenia nata appena un anno dopo, e Ryo Inès nato nel 2021.