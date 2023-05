Terra Amara, anticipazioni luglio 2023: Mujgan una scheggia impazzita, Karem Alì rischia di morire a causa sua

Fino a dove si spingerà la “follia” di Mujgan Hekimoglu?

La risposta arriverà nelle puntate italiane in onda nei prossimi mesi, soprattutto quando la donna si renderà protagonista di un gesto che rischierà di mettere in serio pericolo la vita di Kerem Alì, il figlio che ha avuto dal marito Yilmaz Akkaya

Terra Amara anticipazioni luglio: La follia di Mujgan costringe Yilmaz ad allontanarla

Continua con grande successo la messa in onda della soap turca, Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi mesi a seguire Mujgan diventerà sempre più gelosa di Zuleja. La donna metterà in scena una sua gravidanza pur di tener legato a sé Yilmaz, impedendogli di fuggire insieme a Zuleyha Altun. A quel punto, dopo aver creduto erroneamente che il padre dell’inesistente bambino fosse Fikret Fekeli, Yilmaz non troverà altra scelta se non quella di cacciare Mujgan e la zia Behice dalla tenuta.

Come se non bastasse Akkaya impedirà a sua moglie di vedere Karem, poiché la considererà pericolosa. Un vero e proprio divieto che spingerà la Hekimoglu a scendere a patti con Zuleyha …

Anticipazioni: Mujgan rischia di affogare Karem Alì

A questo punto Mujgan chiederà aiuto a Zuleja, riportandole alla mente tutte le volte che Demir le ha impedito di vedere i piccoli Adnan e Leyla. La dottoressa quindi riuscirà a convincere Zuleyha a farle vedere Kerem Alì nonostante il divieto di Yilmaz. Il bel gesto della Altun si trasformerà però in un estremo rischio, dato che ad un certo punto la donna si rifiuterà di restituirle il bambino, come pattuito.

Mujgan metterà in scena un piano per fuggire ma correndo lungo il fiume perderà il figlio dalla cesta che rischierà di affogare e di venire travolto dalle acque. Un grave pericolo che, fortunatamente, verrà scampato grazie a Zuleyha. Infatti non esiterà a gettarsi in acqua per salvare sia Kerem Alì e sia Mujgan. Questo però, come facilmente prevedibile, sarà il preludio di un altro scontro tra Yilmaz e Mujgan che questa volta non perdonerà assolutamente sua moglie.