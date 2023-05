Amici 23 anticipazioni, Maria pronta al colpaccio: in arrivo una prof di canto che farà impazzire tutti

E’ da poco terminato Amici 22 ma già si pensa alla prossima edizione che dovrebbe partire a settembre. Maria De Filippi e tutto il suo staff è già a lavoro da giorni e stando ad alcuni rumors due prof dovrebbero lasciare il tante.

Stiamo parlando di Arisa e Raimondo Todaro. Per quanto riguarda la cantante sembra che Arisa abbia in procinto nuovi progetti mentre per quanto riguarda il prof di ballo, in base ai pettegolezzi della rete, non andrebbe molto d’accordo con la padrona di casa. Ma chi arriverà al loro posto?

Amici 2023: chi prenderà la cattedra di canto?

Stando alle continue indiscrezioni i due prof sopra menzionati dovrebbero lasciare il talent. La domanda che tutti si stanno ponendo quindi è adesso chi potrebbe prendere il loro posto.

In queste ore, Canaledieci.it (il sito del Canale Dieci, TV in chiaro del digitale terrestre presente al numero 10 del telecomando nella Regione Lazio) ha svelato questa indiscrezione clamorosa, menzionando proprio Emma Marrone e Alessandra Amoroso:

I rumors sul web parlano di un possibile turn over con una tra Emma Marrone e Alessandra Amoroso, vecchie conoscenze di Amici, che entrambe hanno vinto in passato. Una delle due prenderebbe il posto vacante di insegnante di canto. Per la Brown sarebbe un gradito ritorno mentre la Amoroso non ha mai ricoperto questo ruolo: che ne pensate?

Anticipazioni: Giuseppe Giofrè al posto di Todaro?

Come si è letto in rete, sembra che anche Todaro abbia deciso di lasciare Amici. Dopo due anni nel talent, pare che qualcosa sia andato storto con la conduttrice. Raimondo e Maria De Filippi pare abbiano avuto un diverbio che avrebbe spinto l’insegnante a lasciare tutto.

Al suo posto potrebbe arrivare o meglio potrebbe essere confermato Giuseppe Giofrè, ex allievo e giudice del programma. Un ritorno molto gradito quello del ballerino che ha convinto anche la stessa presentatrice.