Elisabetta Gregoraci che schianto: la prova bikini è da 10 e lode (FOTO)

La stagione estiva si sta avvicinando e di conseguenza tantissime soubrette sono pronte a spogliarsi e a dare il meglio di se in spiaggia.

Sicuramente tra le protagoniste incontrastate ci sarà Elisabetta Gregoraci, da sempre una delle bellezze più acclamate nel nostro paese e non solo.

Elisabetta Gregoraci continua a stupire con la sua bellezza

La modella e showgirl calabrese si è guadagnata da tempo un vasto pubblico, per il quale la considerazione nei suoi confronti è andata in crescendo. Elisabetta infatti ha mostrato non soltanto una bellezza ma con il tempo è riuscita a far capire di essere anche intelligente e capace di portare avanti progetti importanti.

La Gregoraci anche quest’anno sarà al timone di battiti-Live, programma di grande musica e divertimento…Inoltre, grazie al Grande Fratello Vip, dove si è fatta conoscere veramente a 360° ha dimostrato nella casa di avere una certa sensibilità ma di essere anche una donna con principi e valori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta Gregoraci in bikini è una favola: la prova costume è da 10elode

In questo che è uno degli ultimi scatti sul suo profilo, Elisabetta offre agli occhi dei suoi follower alcune immagini della sua prova costume, naturalmente superata a pieni voti. Bikini elegantissimo e soprattutto dalle curve esplosive, la scollatura ravvicinata come sempre fa sognare, come tutta la sua silhouette slanciata e sinuosa. Inutile dire la reazione dei fan che non hanno potuto non lasciarle commenti del tutto positivi..

Come sempre la Gregoraci è capace di far sognare tutti! Visto che la stagione estiva è appena iniziata, non possiamo far altro che attendere altri scatti del genere. Eleganza, passione e fantasia rappresentato sempre uno degli appuntamenti imperdibili per i navigatori della rete e sopratutto per i suoi fan.