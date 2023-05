Uomini e donne, Alessandra Somensi ha già accettato il trono a settembre? Ecco la verità

Alessandra Somensi ha recentemente rilasciato a tvpertutti la sua prima intervista ufficiale dopo la fine della sua relazione con Luca Daffrè.

L’ex corteggiatrice ha rivelato anche a Lorenzo Pugnaloni in che rapporti è rimasta con lui dopo la separazione, commentando il suo possibile ritorno a Uomini e Donne come tronista nella prossima stagione televisiva.

Alessandra Somensi rilascia la sua prima intervista dopo la fine della sua storia con Luca

Alessandra ha fatto sapere che dopo la fine della sua storia con Luca non ha più avuto modo di parlare con lui. Purtroppo, al momento ancora non si è capito in effetti cosa sia successo tra i due ma entrambi hanno comunque detto che non andavano d’accordo.

La Somensi però ha fatto sapere che le sarebbe piaciuto avere un confronto con Daffrè soprattutto dopo che ha visto che lui ha creduto alle ‘segnalazioni’ e non ha chiesto prima a lei come sono andate le cose.

Infatti, l’ex tronista si è rivolto al web mettendola in cattiva luce. “Purtroppo siamo entrambi troppo orgogliosi per chiamarci e discuterne o forse non c’è abbastanza interesse da parte sua per farlo, io ho sempre la sua suoneria personalizzata!”, ha detto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne su Luca

L’ex corteggiatrice pronta a tornare a Ued

E sulla possibilità di accettare il trono di Uomini e Donne per settembre 2023, Alessandra Somensi ha risposto con ottimismo: “Perché no? Ho iniziato questo percorso per crescere e migliorare tanti lati di me quali la timidezza, al momento ci sono ancora tante cose da migliorare e quello potrebbe essere d’aiuto, e poi perché no…

Trovare davvero un ragazzo per me, una relazione semplice, reciproca, leggera e con una persona che ci tiene davvero al fatto che io stia bene.” Insomma, al momento la giovane ha fatto sapere che si metterebbe in gioco sembra ombra di dubbio