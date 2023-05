Maria de Filippi e le voci sul possibile ritiro dalla tv: cosa sappiamo con certezza

Già nei mesi scorsi dopo la morte di Maurizio Costanzo si è parlato della possibilità di vedere Maria De Filippi fuori dalla tv, per ritirarsi a vita privata. Indiscrezione che fino a oggi però non è mai stata confermata ma nemmeno smentita dalla conduttrice. L’unica cosa certa ad oggi è che per la presentatrice si è concluso un anno televisivo davvero difficile senza il suo Maurizio Costanzo.

Secondo i programmi della conduttrice una volta terminato Temptation Island, si godrà qualche giorno di riposo per poi dedicarsi alle registrazioni delle prossime puntate di Tu Si Que Vales. Le indiscrezioni degli ultimi giorni hanno però riportato la possibilità di un possibile ritiro per dedicarsi solo ed esclusivamente alle produzioni.

Nuovo ruolo per Maria De Filippi: cosa sta succedendo

Dopo vari rumors possiamo dire che Maria De Filippi almeno per il momento non ha alcuna intenzione di lasciare il mondo della televisione. Infatti, anche il prossimo anno, Queen Mary sarà al timone dei suoi seguitissimi programma, ovvero Amici, C’è Posta per Te e Uomini e donne ma non solo. È confermata anche la partecipazione della conduttrice alla prossima stagione di Tu Si Que Vales.

Fino a qualche giorno fa si era parlato della possibilità di vederla in un nuovo ruolo, voluto da Pier Silvio. Ovvero si è parlato della possibilità nel vederla come Manager per la rete Mediaset. Se ciò fosse vero si trattarebbe senza ombra di dubbio di un grande traguardo ma anche di una grande responsabilità..

La lettera di Ezio Greggio alla De Filippi

Nei tempi in cui circolavano queste indiscrezioni Novella 2000 aveva pubblicato una lettera che Ezio Greggio aveva indirizzato alla collega, firmandola a nome di tutti coloro che lavorano in Mediaset.

Nella missiva Greggio invitava Maria De Filippi a non lasciare la televisione e la incoraggiava spingendola a farsi forza.. Per questo motivo, in tanti credono che la De Filippi abbia davvero pensato di mollare tutto.