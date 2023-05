E’ già finita tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini: lui in lacrime spiazza “Mi ha lasciato”

Sembrava una favola quella tra Nicole e Carlo Alberto e invece la loro storia è già giunta al termine. A rendere nota la notizia lo stesso giovane ed ex tronista pochi istanti fa su una Ig stories. Carlo che si è detto innamorato fin da subito della tronista purtroppo ha preso un bel due di picche.

C’è da dire anche che in tanti non credevano nella buona fede della Santinelli e sono molti oggi ha dato la conferma per quello che è successo.

Nicole Santinelli e Carlo Alberto si sono lasciati

Carlo ha annunciato la fine della storia con Nicole, spiegando il lacrime che a lasciarlo è stata lei. Al momento non sappiamo il motivo preciso della rottura ma quel che è certo, almeno come ha riferito l’ex corteggiatore è che la distanza ha influito molto. Il ragazzo ha dimostrato di aver buon cuore fino alla fine e ha chiesto a tutti coloro che lo seguono di non insultare l’ormai sua ex.

Prima di concludere ha voluto anche ricordare la recente interivsta fatta a Verisismo, dove con le sue dolci parole è riuscito a far calare le lacrime anche alla conduttrice Silvia Toffanin

L’intervista di Carlo e Nicole dopo Uomini e donne a Verissimo

L’ex corteggiatore durante l’ospitata a Verissimo non ha risparmiato parole d’amore nei confronti di Nicole, tanto da far commuovere anche la padrona di casa di Verissimo, Silvia Toffanin.

“Ho sempre sognato di trovare una donna che solo con lo sguardo mi facesse pensare: non voglio nulla di più. Ecco finalmente penso di averla trovata”, aveva dichiarato Carlo prima di lasciarsi andare ad un tenero bacio con la sua ragazza.

Sta di fatto che, l’atteggiamento di Nicole mostrato nel corso di questa nuova intervista ha scatenato non poche critiche. Il motivo? A tutti è sembrato che lei non fosse interessata a tutto ciò che stava vivendo.