Terra amara anticipazioni turche: Gaffur ha deciso, la vuole lasciare

Continua con grande successo la messa in onda di Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi, Gaffur sarà messo in difficoltà da Behice.

La zia di Mujigan gli rivelerà di essere a conoscenza del fatto che è stato lui a uccidere Hatip e minaccerà il capomastro. Ma cosa accadrà?

Terra Amara anticipazioni: Demir compra tutti con una ricompensa

Le anticipazioni ci fanno sapere che tutto inizierà con Demir che dirà a tutti di voler dare una ricompensa a chi gli porterà l’assassino di sua madre. Dopo la morte di Hunkar il giovane non riuscirà a darsi pace. Gaffur si rivelerà particolarmente interessato dalla prospettiva offerta dal suo padrone, anche perché con la ricompensa potrà mettere insieme un discreto gruzzoletto per Saniye e la figlioletta Uzum.

Approfittando della richiesta dello Yaman di portargli in fabbrica il certificato di morte di Hunkar, Gaffur cercherà nei cassetti qualche prova che possa indicargli il nome dell’assassino. E a quanto pare le sue ricerche daranno il risultato sperato, perchè il capomastro troverà dei documenti dove Hunkar scriveva di essere pronta a denunciare Behice per aver assassinato i suoi due mariti defunti.

Gaffur pronto a scappare, Behice lo ha incastrato

Nel corso dei prossimi episodi vederemo Gaffur dirigersi da Sanye per raccontarle tutto ciò che ha scoperto. Purtroppo, proprio mentre il capomastro pensa di averla avuta vinta, Behice lo fermerà. La zia di Mujgan gli dirà di aver scoperto tutto e di sapere che è stato lui ad uccidere Hatip. Per questo motivo minaccerà Gaffur dicendogli che se parlerà su quello che è accaduto ai marito di Hunkar lei lo denuncerà per omicidio.

A questo punto l’uomo si recherà così in Comune per ottenere il passaporto, deciso a lasciare in fretta la cittadina turca, per evitare di essere arrestato. Il capomastro porterà a termine i suoi propositi oppure rinuncerà alla partenza, per il bene di Saniye e della piccola Uzum?