Un posto al sole, la confessione dell’attrice spiazza tutti: “Purtroppo è finita”

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. In queste settimane al centro della trama abbiamo visto Clara, interpretata dall’attrice Imma Pirone. Finalmente la giovane sembrava aver raggiunto la serenità accanto ad Alberto Palladini e al loro bambino Federico. Si è diplomata, è andata a vivere in una bella casa con l’avvocato e il figlioletto.

Purtroppo, la sua felicità è durata pochissimo, dato che il bel avvocato l’ha tradita con Diana. La donna ha così deciso di lasciare l’uomo una volta per tutte ed è andata a vivere nel suo vecchio quartiere a casa di Rosa, ex di Damiano e colf della Terrazza. Intervistata dal settimanale Tv Soap, l’attrice ha rivelato qualche piccola anticipazione sul suo personaggio..

Un posto al sole, parla l’attrice Imma che interpreta Clara: cosa ne sarà del suo personaggio?

Cosa ne sarà di Clara nei prossimi episodi di Un posto al sole? L’attrice ha fatto sapere che al momento non può far altro che augurarle anta felicità, accompagnato ovviamente da un grande riscatto personale. Secondo Imma, Clara lo merita davvero e non vede l’ora di vederla serena. Anche i fan sperano che presto l’amore torni di nuovo a bussare alla sua porta.

Continuando ancora, Clara ha fatto sapere che come sempre le cose belle finiscono presto e purtroppo si è solo illusa. Infatti, non aveva considerato il triangolo con l’affascinante Diana Della Valle. L’attrice rivela di ricevere solo feedback positivi per il suo personaggio, cosa che ovviamente la rende molto soddisfatta.

Ecco con quali personaggi vorrebbe interagire in futuro

Il personaggio di Clara interagisce con diversi altri attori di Upas: Alberto, Niko, Giulia, Angela, Rosa, Raffaele.

Ma l’attrice prima di concludere ha espresso un desiderio : “Mi piacerebbe interagire di più con Cerruti e Mariella. Perché al contrario di Clara io ho una vena molto comica e sono sicura che con loro mi divertirei come una matta