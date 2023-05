Chiara Ferragni posa nuda: il web indignato. La critica di una 11enne è da esempio per tutti

Ancora una volta Chiara Ferragni è finita al centro dell’attenzione mediatica per una sua foto semi nuda davanti allo specchio di casa. Nel giro di poche ore, la sua foto è diventata virale e ha ricevuto una marea di critiche dagli utenti web. La moglie di Fedez che l’influencer italiana più seguita al mondo (con oltre 20 milioni di follower su IG), ha postato uno scatto che la ritrae a seno scoperto e con un mini slip bianco.

Chi segue l’influencer sa che di certo non è la prima volta che Chiara Ferragni pubblica una foto seminuda sulla propria pagina Instagram, con il legittimo presupposto che le donne abbiano una totale libertà, anche mediatica, di esporre il proprio corpo.

Chiara Ferragni seminuda su Ig: piovono critiche pesanti, interviene una giovanissima

L’ultima foto che ha pubblicato, tuttavia, ha suscitato una riflessione critica da parte di una ragazzina di 11 anni, Giulia Dedola, peraltro campionessa di equitazione. Ferragni si è fotografata davanti allo specchio senza reggiseno con una mano a coprire il seno e con indosso solo un paio di slip bianchi.

Come detto in precedenza il commento di una ragazzina quasi dodicenne ha fatto molto riflettere. La giovane ha scritto che trova queste foto completamente inadeguate, a maggior ragione fatte poi da una donna adulta e influencer”.

Il messaggio di Giulia divide il web

“A parte che in questa foto non fai vedere vestiti o costumi da bagno ma praticamente te stessa nuda. Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Io non lo trovo un bel messaggio da mandare, compro tante cose tue, quaderni costumi da bagno vestiti, mi piacciono molto però ultimamente trovo che tante foto sono diventate volgari e danno messaggi sbagliati”, ha ribadito ancora Giulia.. “Non c’è un senso a questa foto.

Ovviamente, il messaggio della ragazza ha diviso il pubblico. Da un lato c’è stato chi ha condiviso il messaggio della ragazza, dall’altro invece i fan della Ferragni l’hanno praticamente umiliata.