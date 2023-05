Un posto al sole anticipazioni dal 15 giugno: per Lara è finita, il ritorno della ginecologa mette fine ai piani della Martinelli

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi Lara verrà messa con le spalle al muro in maniera definitiva.

Per la Martinelli è tutto finito e a smascherarla non sarà Ida, ma una seconda persona che l’ha aiutata in passato.

Un posto al sole anticipazioni: Lara spinge Ida ripartire

Le anticipazioni di Un Posto al sole raccontano che nella settimana dal 29 maggio al 1° giugno ci sarà l’arrivo di Ida a Palazzo Palladini.La donna sarà notata da Raffaele e da Silvana, ma Lara riuscirà a trovare il modo per tenere Roberto fuori dalla faccenda. Ida non avrà nessuna intenzione di lasciare il suo bambino a Napoli e farà di tutto per riprenderselo..

Ovviamente la Martinelli non starà li a guardare e proprio nel momento in cui crederà di essersi sbarazzata di Ida, arriverà un’altra donna a metterla in difficoltà. Si tratta della dottoressa Picone, ginecologa che l’ha aiutata durante la gravidanza.

La ginecologa Picone tornerà nel cast

Le prossime puntate di Un Posto al sole saranno molto movimentate e le trame si concentreranno sui piani di Lara che presto verrà smascherata. Come detto in precedenza presto tornerà un personaggio molto particolare che metterà fine agli inganni della Martinelli. Si tratta della dottoressa Picone, che a quanto pare ha aiutato Lara in passato sia con la gravidanza e sia con il suo bambino che purtroppo è deceduto al parto.

La ginecologa ritornerà nelle prossime puntate del mese di luglio e a confermarlo è stata la stessa attrice, Debora Mattiello, che ha postato una sua immagine su Instagram. L’immagine della dottoressa Picone sul set di Un Posto al sole sta a testimoniare, tuttavia, che la storia che coinvolge Lara durerà ancora un mese. Le puntate in cui apparirà la ginecologa, infatti, saranno le numero 6246 e 6247