Uomini e Donne, Roberta Di Padua commenta la fine della storia di Nicole e Carlo: applausi per la dama

Possiamo dire che la storia d’amore tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto è durata quanto un gatto in tangenziale. Proprio poche ore fa, l’ex corteggiatore di Uomini e donne ha fatto sapere a tutti i fan che la tronista lo ha lasciato. Il giovane si è lasciato andare ad un lungo sfogo seguito poi da un pianto a dirotto.

Tanti i messaggi di affetto rivolti a Carlo ma nello stesso tempo non sono mancate nemmeno frecciatine da parte di un ex corteggiatore e della dama Roberta.

Nicole e Carlo si sono lasciati: arrivano diverse frecciatine al corteggiatore

Cristian di Carlo appena ha visto la ig stories di Carlo Alberto postata sul suo account è rimasto basito e commentando ha detto a chi lo segue che se un giorno a 35 anni dovesse annunciare una rottura sui social con tanto di pianto, vorrebbe essere abbattuto. Diversamente invece è il pensiero di ha sempre sostenuto la scelta di Nicole.

Carlo Alberto dal primo giorno che è entrato nel programma ha sempre dimostrato di essere un ragazzo per bene, sensibile e soprattutto vero. Per questo il suo modo di fare tante volte non è stato apprezzato, tanto da sentirsi dire cose davvero orribili.

Nonostante la Santinelli lo abbia lasciato per una questione di troppa lontananza, Carlo ha comunque chiesto a tutti di non insultare la tronista, in quanto si è comportata bene e ad oggi non ha nessuna colpa. Invece, a rispondere a tono ci ha pensato Roberta che possiamo dire ci ha visto lungo fino alla fine.

Roberta di Padua lancia una stoccata a Nicole dopo l’annuncio di Carlo

Tra le reazioni degne di nota,come detto in precedenza, anche quella di Roberta Di Padua, dama del trono over di Uomini e Donne. Come ben sapete Roberta, fin dal giorno zero, non ha mai creduto all’interesse di Nicole nei confronti dell’ex corteggiatore e possiamo dire che ad oggi aveva perfettamente ragione. Per questo motivo, ha condiviso una immagine sul suo profilo ufficiale di Instagram, postando un brindisi e scrivendo “Vi sto leggendo, vi amoo”