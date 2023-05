Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, amore finito: lei sgancia la bomba su Andrea

Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini si sono lasciati. La coppia nata sotto i riflettori di Uomini e donne è durata poco più di due settimane.

Ad annunciarlo è stato l’ex corteggiatore che non è riuscito a trattenere le lacrime durante una diretta Ig. Ma nelle ultime ore, anche Nicole Santinelli ha scelto di rompere il silenzio pubblicando un audio sul suo profilo IG nel quale espone le sue considerazioni a riguardo.

Carlo Alberto umiliato dalla rete: cosa non è piaciuto

L’atteggiamento di Carlo Alberto è stato motlo criticato sui social da parte degli utenti ma anche da parte di un cugino di Nicole e di Cristian ex corteggiatore della ex tronista. Secondo qualcuno il fatto di dire in maniera esplicita sul web, e in lacrime, la fine di una storia, quando poi si erano lasciati da appena mezz’ora è davvero ridicolo.

D’altronde chi ha seguito il percorso di Mancini sa benissimo quanto sia un ragazzo spontaneo e diretto, e Nicole aveva detto di averlo scelto proprio per questo motivo. Carlo ha fatto sapere che il motivo principale della loro rottura è data dalla distanza, ma a quanto pare le cose non stanno davvero così.

Nicole Santinelli rompe il silenzio su Carlo e menziona Andrea Foriglio

Dopo tanti rumors e soprattutto dopo il polverone mediatico che si è alzato contro Nicole, l’ex tronista ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua. Con un audio al quanto scioccante la Santinelli ha detto:

Ciao a tutti. Con tanto dispiacere mi trovo costretta a fare questo comunicato. Sinceramente ieri, dopo un momento così difficile anche per me, neanche dopo 30 minuti che ci eravamo lasciati, io non mi sono sentita di esternare tutto a voi.

Anche se sono stata io a prendere questa decisione l’ho fatto per entrambi perché nel modo in cui vedo l’amore nessuno dovrebbe cambiare la propria essenza per un’altra persona. Nonostante l’incompatibilità ho provato ad andare avanti perché avevo di fronte una persona rara e sensibile che diceva di amarmi. A quel punto arrivata alla consapevolezza che il mio sentimento non sarebbe cresciuto ho preferito dire la verità», ha spiegato l’ex tronista.

Continuando poi, Nicole ha risposto a chi le chiede di Andrea precisando che ad oggi non nega quello che c’è stato e l’interesse che ha provato. Insomma, per tanti utenti il motivo della rottura è proprio lui. Molti credono che alla fine Nicole abbia scelto Carlo solo per il pubblico senza mai provare un sentimento forte.