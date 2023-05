Nicole Santinelli nella bufera per aver lasciato Carlo Mancini: ecco chi arriva in suo soccorso

Come tutti i fan di Uomini e Donne avranno avuto modo di vedere, nel corso di questo fine settimana è trapelata la notizia secondo cui Nicole Santinelli ha interrotto la frequentazione con Carlo Mancini. Subito dopo che è trapelata la notizia, la giovane è finita al centro di un polverone.

In molti si sono scagliati contro di lei accusandola di aver fatto una scelta poco sentita e di aver solo preso in giro il corteggiatore, che invece sembrava realmente preso. Ad ogni modo, sulla faccenda sono intervenute tante persone. Ecco chi ha preso le sue difese.

La scelta di Nicole di lasciare Carlo Mancini crea il caos

La storia tra Nicole Santinelli e Carlo Mancini è giunta al termine. A prendere questa decisione è stata l’ex tronista di Uomini e Donne. In particolare, sembra che la ragazza si sia resa conto del fatto che Carlo fosse troppo più avanti di lei nella frequentazione e si sarebbe spaventata. Per tale ragione, avrebbe preso la decisione di interrompete tutto prima che fosse troppo tardi.

Ebbene, il suo comportamento non è piaciuto affatto al pubblico, che in men che non si dica si è scagliato contro di lei. Le accuse sono state notevoli, al punto che alcune persone hanno sentito la necessità di intervenire. Aurora Tropea, ad esempio, ha registrato delle IG Stories nelle quali si è detta assolutamente in disaccordo con la gonga mediatica che è stata architettata per punire Nicole per il suo comportamento. Lei è una ragazza vera e sincera, ci ha provato con Carlo, ma ha capito che le cose non sarebbero decollate, pertanto, ha preferito essere onesta e troncare subito la relazione.

Gli interventi a favore della Santinelli

Nicole Santinelli è rimasta piacevolmente colpita dall’intervento di Aurora, sta di fatto che ha deciso di condividere le sue parole sul suo profilo Instagram. Oltre a questo commento, poi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso anche un altro messaggio di sostegno scritto da un’altra persona. Nel messaggio in questione è presente una sorta di appello alle persone a riflettere un po’ di più prima di sparare certe sentenze.

Essere dietro uno schermo non giustifica affatto certi comportamenti e certe parole così forti. Nicole è una ragazza che, in questo momento, sta soffrendo molto, in quanto non è certamente felice per l’epilogo che ha preso la sua relazione con Carlo Mancini. Per tale motivo, anche lei necessiterebbe di maggiore rispetto ed educazione.