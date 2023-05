Carlo Mancini pentito per lo sfogo contro Nicole? Il dietrofront e l’appello (FOTO)

Carlo Mancini è stato il primo ad annunciare la rottura con Nicole Santinelli mediante uno sfogo su Instagram. Il ragazzo, subito dopo aver appreso della scelta dell’ex tronista di Uomini e Donne, ha avviato una diretta in cui è stato un vero fiume in piena.

Come era facilmente intuibile, il ragazzo si è lasciato andare a frasi e dichiarazioni davvero interessanti che, in men che non si dica, hanno fatto il giro del web. Esse hanno sortito come effetto anche una forte ostilità nei riguardi di Nicole. Proprio per tale motivo, il ragazzo ha deciso di intervenire nuovamente per fare una precisazione.

Carlo si pente per lo sfogo contro Nicole

In questi giorni non si sta facendo altro che parlare di Carlo Mancini e Nicole Santinelli, poiché dopo lo sfogo del ragazzo è scoppiato il caos. Il giovane ha rivelato di essere stato lasciato dall’ex tronista. Quest’ultima ha replicato dicendo che si sarebbe aspettata da Carlo maggiore rispetto e tatto sulla faccenda, invece ha preferito fare una diretta IG senza interpellarla. Questo ha generato un cumulo di critiche contro l’ex tronista, la quale è stata subissata dagli insulti.

Carlo, una volta appresa la situazione, si è subito risentito ed ha deciso di intervenire nuovamente. Questa volta, però, onde evitare equivoci, il ragazzo ha preferito esporsi con un commento scritto. In esso ha dichiarato di essere un po’ pentito per essersi sfogato in maniera così istintiva, tuttavia, lo ha fatto semplicemente per tutelarsi. Il suo desiderio era unicamente quello di dare la notizia, fornendo la sua versione dei fatti, dato che comunque di lì a poco sarebbe trapelata.

Santinelli insultata, Mancini lancia un appello

Nel momento in cui Carlo Mancini ha fatto quello sfogo in cui ha parlato di Nicole Santinelli, però, non ha pensato alle conseguenze che questo avrebbe potuto generare. Proprio in virtù di questo, nel momento in cui ha preso coscienza di tutto il polverone sollevato, ha deciso di fare un passo indietro. Carlo ha chiarito che Nicole sia una ragazza splendida, che si è sempre comportata bene nei suoi riguardi.

Con lei ha vissuto dei momenti indimenticabili, che porterà per sempre nel suo cuore. Per tale motivo. Il giovane, dunque, ha invitato tutte le persone che lo seguono a non attaccare l’ex tronista in quanto non ha fatto assolutamente nulla di sbagliato. Ancora oggi. infatti, Mancini le augura il meglio in quanto crede lo meriti davvero.