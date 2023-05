Roberta Di Padua di nuovo mamma? La dama di Uomini e Donne spiazza tutti (FOTO)

In queste ore, Roberta Di Padua ha pubblicato delle Instagram Stories che hanno lasciato tutti senza parole parlando dell’ipotesi di diventare mamma per la seconda volta. La donna è già madre di un ragazzo, avuto da una sua precedente relazione.

Con il passare del tempo, però, il desiderio di maternità pare stia accrescendo sempre di più, sta di fatto che la protagonista è arrivata a fare una confessione che ha lasciato tutti senza parole.

Il grande desiderio d’amore di Roberta Di Padua

Roberta Di Padua ha manifestato sui social la volontà di diventare nuovamente mamma. Ricordiamo che la dama ha già un figlio, che vive con lei e che accudisce con amore e dedizione cercando di non fargli mancare mai nulla. Nella vita del ragazzo, però, c’è anche la figura paterna, con cui Roberta continua ad avere un buon rapporto civile e rispettoso. Ad ogni modo, la donna ha dei desideri che continuano a ripresentarsi nella sua mente e nel suo cuore.

In particolare, continua a sperare di riuscire ad incontrare l’uomo giusto per lei. La vita da mamma single comincia a starle un po’ stretta e desidererebbe tanto avere un uomo al suo fianco. Purtroppo, però, neppure quest’anno è riuscita a trovare quello che cercava a Uomini e Donne. Adesso, però, ci sono tre mesi davanti in cui il programma è sospeso e Roberta potrebbe conoscere qualcuno di interessante.

La dama di Uomini e Donne vuole diventare mamma? Post criptico

Oltre al desiderio di trovare un uomo da avere al suo fianco, però, Roberta Di Padua ha palesato anche il desiderio di diventare di nuovo mamma. Nel corso della giornata di ieri, infatti, la protagonista è stata al mare con suo figlio e, successivamente, ha mostrato delle IG stories alquanto particolari. Nello specifico, ha inquadrato il corpo di un bimbo molto piccolo, facendo attenzione a non riprendere il viso.

Come didascalia a tale clip, Roberta ha ammesso di avere dei desideri nascosti. Anche se la questione non è stata palesata in maniera esplicita, tutti hanno capito a cosa si riferisse. Nello specifico, infatti, pare che Roberta stia sviluppando un desiderio di nuova maternità. Riuscirà a coronare questo suo grande desiderio segreto? Al momento bisogna prima trovare un nuovo compagno e poi, eventualmente, pensare di costruirci una famiglia. Non resta che attendere per vedere cosa accadrà.