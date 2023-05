Uomini e Donne, Ida e Alessandro al capolinea? Lui spiazza tutti: “Quando ti stanchi…”

Come procede la storia tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne? Tutto sembrava andare a gonfie vele fino a qualche giorno fa. I due, infatti, hanno trascorso dei giorni insieme a Napoli e sembravano davvero innamorati.

Successivamente, poi, si sono dovuti separare e sul web hanno cominciato a trapelate dei contenuti alquanto contrastanti. Ida è andata a cena con un uomo misterioso e Alessandro, in queste ore, ha pubblicato un post alquanto criptico. Vediamo di che cosa si tratta.

Il post criptico di Alessandro Vicinanza

La relazione tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza potrebbe essere giunta al capolinea? A insinuare questo dubbio è stato l’ex cavaliere di Uomini e Donne. Quest’ultimo ha pubblicato un post su Instagram al cui interno sono presenti delle frasi davvero molto forti. Nello specifico, c’era una sorta di oroscopo volto a definire le peculiarità dei nati sotto il segno del Leone.

Ebbene, pare che i nati sotto questo segno quando si stancano, si stancano e basta e non c’è molto da fare. Essi smettono di minacciare e di dimenarsi nella speranza di far valere le proprie ipotesi. I nati sotto questo segno, semplicemente si fermano e smettono di insistere. Di conseguenza, chiudono il libro, mettono un punto definitivo e vanno avanti per la loro strada senza voltarsi indietro. (Continua dopo la foto)

Crisi con Ida Platano o trovata per fare follower?

Queste frasi, pubblicate in un momento così particolare, hanno una risonanza elevatissima. Ida Platano e Alessandro Vicinanza, infatti, non pubblicano contenuti romantici da troppi giorni rispetto ai loro standard. Per tale ragione, in molti non hanno potuto fare a meno di associare i due eventi e trarre delle conclusioni. Tra i due c’è davvero qualcosa che non va? Per il momento, nessuno di loro si è sbilanciato sulla faccenda in maniera esplicita.

La cosa un po’ strana, che molti utenti stanno notando, è che Alessandro si sta comportando in maniera un po’ strana sui social. Il ragazzo, infatti, è stranamente molto attivo con i suoi fan. Non fa che pubblicare stories in cui aggiorna i follower di quello che fa nelle sue giornate e chiede loro di interagire con lui. Cosa i cela dietro questo inaspettato interessamento alla sfera dei social? Che sia tutta una trovata per attrarre i follower? Non resta che attendere per scoprirlo.