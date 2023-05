Che tempo che fa ha chiuso i battenti: Fabio Fazio e Luciana salutano tutti e lanciano frecciate pesanti

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Che Tempo che fa, sulla rete Rai. Un addio quello o forse un arrivederci quello di Fabio Fazio e Lucina Litizzetto che con una lettera hanno spiegato tutte le sensazioni e gli anni vissuti sulla rete di pubblica.

Fazio appena entrato in studio è stato accolto da una standing ovation. Poi ha subito ceduto la parola al giornalista e scrittore Michele Serra che ha menato fendenti durissimi sui politici, spiegando che la storia della Rai “è fatta di persone e programmi, ma anche di ingerenza della politica”.

Che tempo che fa chiude: le ultime parole di Fabio Fazio alla rete

Domenica 28 maggio 2023, possiamo dire si è chiusa un epoca ovvero, quella di Fabio Fazio alla Rai che dopo ben 40 anni sulla rete pubblica si è visto fare le valige. Il conduttore e giornalista, ha voluto ringraziare tutti, amici, pubblico e colleghi per l’appoggio e soprattutto per la grande popolarità.

E se qualcuno aspettava che Fabio potesse lanciare frecciate o altro, il conduttore ha chiuso la sua puntata sempre con la sua solita paqchezza che lo contraddistingue. A lanciare bombe, invece, ci hanno pensato suoi ospiti e la sua collega Litizzetto.

La stoccata della Litizzetto a mamma Rai

Lungo puntata non sono mancati momenti emozionanti e pure polemici. C’è stata l’intervista ad Anthony Hopkins (una vera e propria chicca), l’ospitata di Mengoni ed Elodie (altra chicca), la chiacchierata curiosa e interessante di Fazio con Aurelio De Laurentis e l’ultimo show di Luciana Litizzetto.

La giornalista ha letto una lettera quasi comica, dove, però non sono mancate frecciate. “Cara Rai, tu che sei partita con un canale e adesso ne hai più di Venezia. Tu che hai Tg1, Tg2 e, per ora, anche il Tg3. Tu che non hai più l’Annunziata. Eccoci arrivati alla fine della nostra relazione. Abbiamo retto a sette governi. Sono stati anni proprio belli, di allegria, fatica, grandi ascolti, ospiti importanti. Ogni anno pestavamo qualche merd*ne e ci spostavi di canale, ma abbiamo resistito: soprattutto grazie ai nostri milioni di spettatori che ci vogliono bene.

Cara Rai, tu per me non sei la parte politica di turno che ti governa, tu sei Enzo Biagi, Mike Bongiorno, Piero e Alberto Angela, Pippo Baudo, Renzo Arbore, la mia amata Raffaella – e l’elenco continua –. Mi lasci ricordi straordinari, e pure sto pirla di Fabio, che mi dovrò portare “alla prova del Nove”. Grazie a Fabio per tutti questi anni insieme. L’unico presentatore che se fa pessimi risultati gli danno addosso, e che se ne fa di ottimi gli danno addosso il doppio. Infine poi la grande stoccata a Salvini: ciao bello…