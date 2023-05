Oriana e Daniele, storia al capolinea: spunta un contratto tra i due, altro che amore folle!

E’ davvero finita tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro? Sembra proprio di si. A confermare la crisi non solo lo sfogo di lui su Twitter ma anche il fatto che l’influencer venezuelana ha smesso di seguirlo su Instagram.

Le indiscrezioni non finiscono qui, perché una foto postata dalla finalista del Grane Fratello Vip 7 ha aumentato ulteriormente i sospetti di una separazione.

Oriana e Daniele, storia al capolinea

L’ultima mossa social di Oriana Marzoli ha fatto insinuare una potenziale rottura con Daniele dal Moro, infatti l’ex gieffina non solo gli ha tolto il follow, ma ha anche pubblicato una foto nelle sue storie di Instagram in cui appare in una stazione ferroviaria, seduta su una grande valigia, pronta per una partenza.

Questo gesto ha suscitato ulteriori dubbi sulla stabilità della coppia, aumentando le speculazioni su una possibile separazione. Poco dopo un utente social ha scritto a Deianira Marzano, facendo sapere che la finalista del Grane Fratello Vip 7 era giunta a Milano.

Spunta un contratto tra Oriana e Daniele: altro che amore!

Ma non solo, un altro utente ha sganciato una bomba clamorosa accusando anche la Marzano e il suo amico Venza di sapere tutto e di aver coperto la coppia. In che senso? Sembra che Dal Moro ed Oriana alla fine non si sono mai amati ma il loro farsi vedere assieme era solo un copione. Questa fan ha parlato di un contratto, un contratto stipulato per vendere quelle 4 pezze… ha continuato ancora.

Intanto, al momento nessuna sa se Oriana e Daniele abbiano semplicemente discusso o se si siano allontanati una volta per tutte. Fatto sta che le vicende dei due ex inquilini della Casa del GF Vip 7 tengono banco sui social e nel cuore dei loro fan, che sperano in un sereno chiarimento tra i due. Al momento non ci resta altro che attendere.